An diesem Wochenende geht die Segel-Bundesliga in ihren zweiten Spieltag, der in der inoffiziellen deutschen Segelhauptstadt Kiel ausgetragen wird. Mit dabei sind der Bayerische Yacht-Club (BYC) und die Starnberger Kollegen vom Münchner Yacht-Club (MYC) - der Deutsche Touring Yacht-Club dagegen hatte aus Personalmangel wie Titelverteidiger One Kiel auf einen Start in der deutschen Eliteliga verzichtet.

Der BYC hatte am ersten Spieltag auf der Hamburger Außenalster keinen Start nach Maß und liegt derzeit auf dem 17. und vorletzten Platz, will aber mit dem jungen Kristian Lenkmann am Steuer, sowie Andreas Spranger, Jakob Meggendorfer und Faidon-Ioannis Kounas in Kiel die Abstiegsplätze verlassen. Die Konkurrenz vom MYC schickt Manuel Wunderle, Julius Neszvecsko, Jannik Pöhlmann und Sebastian Frenzer in den hohen Norden. Die Starnberger sind vergleichsweise gut in die Saison gestartet und liegen als Achter auf einem Platz im Mittelfeld der deutschen Segelelite.