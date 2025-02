„Ich hätte niemals damit gerechnet, schon dieses Jahr einen Weltcupsieg zu feiern“, sagte Armbruster, die zweimal klar vor Doppel-Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen lag. Damit gewann sie auch das Seefeld-Triple: In Seefeld werden die Ergebnisse dreier unterschiedlicher Formate von Tag zu Tag mitgenommen. Erstmals wurde der Wettbewerb auch für Frauen ausgetragen. Krönung war die Führung im Gesamtweltcup, ebenfalls als erste Deutsche. „Das ist alles so unglaublich“, sagte sie, ehe sie ihren Eltern in die Arme fiel.

In Tirol folgte sie ihrem Motto „Eat pasta, run faster“ und lief allen davon. Sie war am Freitag im Massenstart-Wettbewerb schon Dritte geworden, am Samstag profitierte sie dann auch von der Disqualifikation der norwegischen Weltcup-Gesamtführenden Ida Marie Hagen, deren Anzug beim Springen nicht regelkonform war. Hagen hatte bisher alle Saisonrennen gewonnen.

Sichtlich bewegt war auch der Bundestrainer. „Das ist ein historischer Tag für uns“, sagte Florian Aichinger: „Wir haben so lange daran gearbeitet. Wir waren so oft Zweiter oder Dritter. So einen Tag kann man nur genießen.“ Allein Nathalie Armbruster war vor diesme Wochenende vierzehnmal auf das Siegertreppchen gebeten worden, ohne jemals zu gewinnen.

Bei den Männern schaffte es Olympiasieger Vinzenz Geiger als Dritter ebenfalls auf das Podest. Nur die beiden Norweger Jens Luraas Oftebro und Jarl Magnus Riiber waren schneller. „Ich ärgere mich, es ist ein bisschen schade“, sagte Geiger. Er habe einen taktischen Fehler kurz vor Schluss gemacht und so nicht mehr in den Zielsprint eingreifen können. Der Ausnahmeathlet Riiber hatte am Freitag überlegen seinen 77. Weltcupsieg gefeiert, nur zwei Tage nach seiner Rücktrittsankündigung. Riiber leidet am Morbus Crohn und will deshalb zum Saisonende aufhören.

Und wie geht es für Nathalie Armbruster weiter? Schon in drei Wochen beginnt die Weltmeisterschaft in Trondheim. Bei den Titelkämpfen vor zwei Jahren hatte Armbruster mit erst 17 Jahren Silber hinter Hansen gewonnen. Nun ist ihr in Norwegen alles zuzutrauen. Die Schulbücher wird sie war auch diesmal mit im Gepäck haben, Platz für eine Medaille würde sich irgendwo schon finden lassen.