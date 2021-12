Von Markus Schäflein

Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat Sascha Mölders aus dem Kader gestrichen, der ehemalige Torjäger und seine Fans haben über die sozialen Medien zurückgeschossen. Zoff bei den Löwen - nichts Neues: In dieser Serie blickt die SZ auf die schönsten Geschichten aus dem Tratsch- und Streitverein zurück.

Der TSV 1860 München hatte das erste Heimspiel der Zweitliga-Saison 2014/15 mit 0:3 Toren gegen den Emporkömmling RB Leipzig verloren, und zuvor auch das Auswärtsspiel in Kaiserslautern, 2:3 nach 2:0-Führung. Dass die Stimmung an der Grünwalder Straße derart schnell derart mies sein würde, damit war dann allerdings doch nicht zu rechnen gewesen. "Du schämst dich kaputt", sagte Trainer Ricardo Moniz. Und Sport-Geschäftsführer Gerhard Poschner meinte, die Mannschaft habe einen "unglaublich unfrischen und müden Eindruck gemacht". Und wo schon alles nach Fiasko klang, wurden dann auch noch gleich fünf Spieler aus dem Kader gestrichen - aus disziplinarischen Gründen.

Im Mittelpunkt stand Gabor Kiraly, der legendäre Stammtorwart mit der schlabbrigen Jogginghose. Er hatte im Spiel gegen Leipzig den von Poschner neu verpflichteten uruguayischen Verteidiger Gary Kagelmacher nach einem Wortgefecht an dessen schönem Zopf gezogen und für dieses ungewöhnliche Foul am eigenen Mitspieler eine gelbe Karte erhalten. Nun musste Kiraly nicht nur eine Geldstrafe an den Verein zahlen, sondern wurde mit 38 Jahren auch zur U21-Mannschaft strafversetzt. Kagelmacher, der Kiraly verbal attackiert hatte, ihn allerdings nicht an den Haaren gezogen hatte (womöglich aus Mangel an Haaren), musste ebenfalls eine Strafe zahlen, er blieb aber im Kader.

Der von Poschner neu verpflichtete Stefan Ortega erhält den Stammplatz im Tor

Als Trainer Ricardo Moniz vor Saisonbeginn gesagt hatte, er habe gerne schwierige und aufbrausende Charaktere im Kader, weil diese einen weiterbrächten, war offenbar etwas anderes gemeint gewesen. Und Sport-Geschäftsführer Poschner erklärte: "Es ist für einen Verein inakzeptabel, dass es auf dem Platz zu handgreiflichen Attacken kommt." Im Umfeld fanden es hingegen viele inakzeptabel, einen Griff mit der Hand zum Zopf als so gravierend zu bewerten, dass Kiraly degradiert (und wenig später an den FC Fulham abgegeben) wurde - so dass der von Poschner neu verpflichtete Stefan Ortega den Stammplatz im Tor erhielt. "Ich mache ganz selten oder nie so etwas. Dafür muss es schon Gründe geben", betonte Kiraly vor seinem Abschied. Er kenne "die Wahrheit und das, was der Trainer zu mir gesagt hat".

Gleich vier weitere Spieler wurden an jenem Montag im August 2014 aus dem Profikader gestrichen - Julian Weigl, Daniel Adlung, Yannick Stark und Vitus Eicher waren von einem Taxifahrer mit Hang zum Denunziantentum auf nächtlicher Partytour gesichtet worden. Moniz hatte den damals erst 18-jährigen Weigl (später Borussia Dortmund, heute Benfica Lissabon) zum Kapitän gemacht - und Poschner interpretierte es nun so: "Er hat sich selbst von der Binde befreit." Moniz wurde dann ziemlich schnell von Sechzig befreit, schon Ende September musste er gehen. Poschner folgte im Juli 2015 - es war dann eher eine Befreiung für Sechzig.

