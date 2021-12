Von Markus Schäflein

Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat Sascha Mölders aus dem Kader gestrichen, der ehemalige Torjäger und seine Fans haben über die sozialen Medien zurückgeschossen. Zoff bei den Löwen - nichts Neues: In dieser Serie blickt die SZ auf die schönsten Geschichten aus dem Tratsch- und Streitverein zurück.

Nach einer mal wieder missratenen Saison 2007/08 hatte der TSV 1860 München am vorletzten Spieltag mit einem 1:1 gegen den VfL Osnabrück den Abstieg aus der zweiten Liga verhindert. Geschäftsführer Stefan Ziffzer hielt dementsprechend eine Dankesrede in der Pressekonferenz im Untergeschoss der Allianz Arena, er dankte allen möglichen Leuten. Allerdings: "Mein Dank gilt ausdrücklich nicht dem Präsidenten des e.V.". Es folgte die berühmte Fisch-Rede gegen Albrecht von Linde, die im Gegensatz zur Überlieferung kein Wutausbruch war, sondern wohlformuliert und, wie Ziffzer damals schon zugab, "eiskaltes Kalkül". Sie ging so: "Der Fisch stinkt vom Kopf her, und bei uns ist der Kopf der Präsident."

Der angesprochene Linde verfolgte die Rede im Vip-Raum der Arena, ein paar Etagen höher, und er sagte: "So, das ist die Chance, jetzt schmeißen wir ihn raus." Gesagt, getan, als Ziffzer nach der Pressekonferenz auch nach oben kam, unter dem Applaus von Sponsoren und in Gegenwart von Journalisten, ereignete sich der legendäre Dialog.

Linde: "Sie sind entlassen!"

Ziffzer: "Das entscheiden gottseidank nicht Sie alleine!"

Linde (lächelt stumm): " . . ."

Ziffzer: "Und wenn, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Es gibt eine Menge Sponsoren und Partner, die dann ihr Engagement bei 1860 beenden."

Linde: "Ach was, ohne Sie wird alles sehr viel besser laufen."

Ziffzer: "Sie sind eine Schande als Präsident."

Linde merkte später noch an, 1860 müsse schließlich "auch weiterexistieren, wenn die Geschäftsführer mit dem Flugzeug abstürzen", und ganz allgemein: "Am Waldfriedhof liegen viele Leute in den Gräbern, die zu Lebzeiten alle gedacht haben, sie wären unersetzlich." In diesem Sinne erklärte er am 26. Mai auch seinen eigenen Rücktritt.

Detailansicht öffnen Albrecht von Linde (rechts) und Vizepräsident Karsten Wettberg. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

"Sowas habe ich in meinem ganzen Leben vorher und nachher nicht erlebt", sagt der damalige Vizepräsident Franz Maget im SZ-Podcast Inside 1860 über das Verhältnis zwischen Linde und Ziffzer. "Die waren Hund und Katz. Das kann man sich nicht vorstellen. Die waren derartig verfeindet - ich konnte gar nicht erklären, woran es wirklich lag, aber es war unvorstellbar." Inhaltliche Gründe waren unter anderem unterschiedliche Meinungen über die Sanierung des maroden Klubs, der von Ziffzer abgewickelte Verkauf der Arenaanteile an den FC Bayern und die Einmischung von Vizepräsident Karsten Wettberg in den Kompetenzbereich von Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. Letztlich lag der Dauerclinch Ziffzer vs. Linde aber vor allem an persönlichen Animositäten und einer merkwürdigen Debattenkultur, Maget nennt es "unterdurchschnittliche Sozialkompetenz".

Entsprechend liefen auch die so genannten Sitzungen ab, bei denen allerdings kaum jemand lange saß. "Bevor man überhaupt den ersten Punkt einigermaßen abschließen konnte, war die Atmosphäre derartig aufgeladen, dass einer von beiden den Raum verlassen hat. Immer. Regelmäßig", berichtet Maget. "Entweder Ziffzer ging, oder Linde ging. Wenn Linde ging, ging Karsten Wettberg (Vizepräsident, d. Red.) mit, und es saßen dann Stefan Reuter (Sport-Geschäftsführer, d. Red.) und ich im Raum. Wir blieben sitzen, wir waren die Einzigen, die sitzen geblieben sind. Und wir haben dann versucht, uns klare Gedanken zu machen, wie es jetzt weitergeht und was man tun muss. Aber von geregelten Gremiensitzungen kann überhaupt keine Rede sein."

Am Ende waren Ziffzer und Linde weg, geregelter wurde es allerdings nicht.

Bisher erschienen: Marvin Pourié (10.12.), Karsten Wettberg (14.12.).