"Wir haben ihm versprochen, in die nächste Runde einzuziehen. Wir sind glücklich, dass wir das eingehalten haben", so BVB-Trainer Terzic.

Geht es bei Borussia Dortmund auch ohne den schwer erkrankten Sebastien Haller? Einen Tag nach dem souverän gewonnenen ersten Pflichtspiel gegen einen ambitionierten Fußball-Drittligisten folgte für den BVB die nächste Hiobsbotschaft. Der histologische Befund beim 30-Millionen-Euro-Neuzugang ergab einen bösartigen Hodentumor, der eine Chemotherapie beim 28-Jährigen notwendig macht. Das gab Borussia Dortmund am Samstag bekannt. Dass Haller monatelang fehlen wird, stand zuvor bereits fest.

"Sebastien wird nun die bestmögliche Behandlung erfahren. Die Heilungschancen sind sehr gut", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft und Optimismus und sind in dieser schwierigen Zeit mit unseren Gedanken bei ihm."

Wie sich der langfristige Haller-Ausfall auf die Qualität des Dortmunder Spiels auswirkt, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Terzic mochte darüber am Freitagabend nach dem DFB-Pokal-Sieg bei 1860 München nicht groß diskutieren. Der 39-Jährige betonte vielmehr das menschliche Schicksal bei Haller und widmete den Erfolg in der ersten Pokalrunde lieber dem 30-Millionen-Euro-Zugang, bei dem keiner sagen, wann er wieder Fußball spielen und Tore schießen kann. "Sebastien fehlt uns jeden Tag, wir vermissen ihn als Menschen", sagte Terzic. "Wir haben ihm versprochen, in die nächste Runde einzuziehen. Wir sind glücklich, dass wir das eingehalten haben."

Haller soll(te) im Sturmzentrum den Job von Torjäger Erling Haaland erledigen, der für viel Geld zu Manchester City weitergezogen ist. Terzic muss nun alternative Lösungen finden. Ein weiterer körperlich robuster Angreifer fehlt im Kader - aber das soll nicht zwingend so bleiben. "Die Suche läuft", bestätigte Kehl.