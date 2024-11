Von Thomas Gröbner

Der Griff kommt aus der Tiefe, ohne Warnung. Taucher ziehen Sebastian Vettel und die anderen Segler nach unten. Die Panik kontrollieren, sich befreien, langsam weiter atmen, das ist jetzt wichtig, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Zwei Messer, eine Schwimmweste, Sauerstoff in einer Flasche für 15 Atemzüge, das ist die Ausrüstung im Sicherheitstraining für die SailGP. Jener Rennserie, in der das Team vom ehemaligen Formel-1-Piloten startet. Mehrmals in einer Saison proben die Segler das schlimmste Szenario: Wenn das Boot kentert, auseinander bricht und die Segler unter Wasser drückt. Im vergangenen Jahr traute sich auch Team-Eigner Vettel aufs Boot, inklusive Probe für den Ernstfall. „Er hat sich nicht so richtig wohlgefühlt im Wasser“, erzählt sein Skipper Erik Heil.