28. August 2018, 20:15 Uhr Sebastian Rudy bei Schalke Der Dank des Verstoßenen

Sebastian Rudy erhofft sich von seinem Umzug zu Schalke 04 wieder mehr Spielpraxis - auch mit Blick auf das DFB-Team.

Groll in Richtung FC Bayern, wo man ihn loswerden wollte, hegt er nicht: "Es war trotzdem ein Superjahr."

Gegen Hertha BSC könnte Rudy bereits seinen Einstand geben.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Die Zeiten, in denen sich Schalke 04 den Erwerb aktueller deutscher Nationalspieler leistete, liegen lange zurück. Als Fabian Ernst und Kevin Kuranyi 2005 aus Bremen und Stuttgart nach Gelsenkirchen kamen, regierte noch der große Rudi Assauer den Klub. Neun Jahre später gelang es Horst Heldt zwar, den von Jogi Löw sehr geschätzten Flügelstürmer Sidney Sam aus Leverkusen zu entführen, doch der hoffnungsvolle Nationalspieler Sam verwandelte sich quasi mit Betreten der königsblauen Heimaterde in einen Ex-Nationalspieler.

Dieses Schicksal möchte Sebastian Rudy, 28, nach Möglichkeit vermeiden. Sein am Montagabend vollzogener Umzug nach Schalke hat durchaus auch mit der Nationalmannschaft zu tun, aus der er ausdrücklich nicht zurückgetreten ist. Zwar hatte auch er seinen Anteil am Scheitern des Weltmeisters in Russland, doch wird es ihm der Bundestrainer bestimmt nicht übel nehmen, dass sich Rudy im zweiten Gruppenspiel vom Schweden Ola Toivonen die Nase brechen ließ und daher in der folgenreichen Partie gegen Südkorea nicht zur Verfügung stand. Ob er eine Einladung für die beiden Länderspiele in der nächsten Woche erhalten werde, das wisse er nicht, sagte Rudy am Dienstag in Gelsenkirchen: "Aber ich hoff's natürlich."

Rudy erschien zu seiner Präsentation auf Schalke ohne Geleitschutz, kein Berater und kein Aufpasser saßen an seiner Seite, als er im "Blauen Salon" im Stadion vor die Reporter trat. Auch Manager Christian Heidel und Trainer Domenico Tedesco widmeten sich lieber ihren aktuellen Amtsgeschäften, als dem rund 16 Millionen Euro teuren Neuzugang und mutmaßlichen Königstransfer zu assistieren. Doch Rudy, der am Vormittag sein erstes Training bestritten und die ersten Autogramme als Schalker geschrieben hatte, kam allein bestens zurecht. Seine wichtigsten Botschaften formulierte er mit der Erfahrung von zehn Jahren Profifußball. Ja, er sei sehr glücklich, aus dem tiefen Süden nun tief im Westen gelandet zu sein, denn Schalke sei "ein Wahnsinnsklub, einer der besten Vereine, die es in Deutschland gibt". Und nein, er nehme den Bayern nicht übel, dass sie ihn nach lediglich 14 Monaten mehr oder weniger verstoßen haben. "Es war trotzdem ein Superjahr", und so sei halt "das Fußballgeschäft: schnelllebig".

Die ersten Kontakte mit dem neuen Verein hatten sich bereits im Frühjahr entwickelt. Treibende Kraft war der Trainer Tedesco, der in Schalke nicht nur die Mannschaft betreut und aufstellt, sondern auch als Kaderplaner, Chefscout und Headhunter tätig ist, sein Arbeitstag hat angeblich mehr als 24 Stunden. Doch Rudy, unter Jupp Heynckes bei den Bayern lediglich Reservist, mochte von einem Wechsel zunächst nichts wissen. Er wollte sich bei den Bayern im zweiten Anlauf durchsetzen und hoffte darauf, dass Heynckes' Nachfolger mehr mit ihm anfangen könnte. Doch auch Niko Kovac setzt personell andere Prioritäten und gab sich wenig Mühe, das zu verbergen. So reifte der Entschluss zur Flucht, denn "als Fußballer will man Fußball spielen", sagte Rudy, und fortan ging es mit väterlicher Hilfe und dem Know-how des Beraters Christian Nerlinger darum, die richtige Wahl zu treffen.

Ins Ausland wollte Rudy nicht, Favorit schien zunächst der Bewerber RB Leipzig zu sein. Erst "auf der Zielgeraden" habe er sich für Schalke entschieden, sagte Rudy. Auch ein sogenanntes Geheimtreffen auf dem Münchner Flughafen, von dem allerdings so viele Leute wussten, dass davon anderntags gestochen scharfe Fotos in der Zeitung erschienen, trug zum Beschluss bei. Tedesco erschien mit seinen führenden Kabinettsmitgliedern, dem Assistenztrainer sowie dem Video-Analysten, der dem Umworbenen prompt ein paar passende Bilder vorführte. Tedescos dezidierter Vortrag ("Er hat mir nicht nur Honig ums Maul geschmiert") machte Eindruck auf Rudy: "Da wurde ich schon ein Stück weit überzeugt." Münchner Kollegen mit Schalker Vergangenheit, Manuel Neuer und Leon Goretzka, erzählten ihm ebenfalls nur das Beste über den Klub, der frühere Hoffenheimer Mitspieler und heutige Schalker Mark Uth ebenso.

Offenbar sprach auch die Vertragsofferte eher für die Schalker als für Leipzig, das ein Leihmodell favorisierte. Dass sie dem A-Nationalspieler Rudy einen standesgemäßen Vier-Jahres-Vertrag bieten konnten, das verdanken die Schalker einer anderen DFB-Auswahlkraft: dem U 21-Nationalspieler Thilo Kehrer, der dem Klub bei seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain annähernd 40 Millionen Euro einbrachte.

Im Spiel gegen Hertha BSC am Sonntag (bei dem Verteidiger Matija Nastasic fehlen wird, nachdem ihn der DFB wegen der roten Karte in Wolfsburg für zwei Partien gesperrt hat) dürfte Rudy bereits seinen Einstand geben. Auch auf Schalke sind die Plätze im Mittelfeld zwar begehrt und umkämpft, doch es dürfte kein Zweifel bestehen, dass Tedesco seiner neuen Ordnungs- und Führungskraft die nötige Spielpraxis für die kommende Länderspielwoche verschafft.