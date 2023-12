Ja, sagt Sebastian Hoeneß, er könne schon verstehen, dass ein paar Anekdoten einen Text schmücken würden, aber nein, er könne damit leider nicht dienen. Ein bisschen könne er sich zwar noch an den Sommer 1992 erinnern, als sein Vater Dieter als Manager den VfB Stuttgart zur deutschen Meisterschaft führte; und weit hinten in der ungeordneten Ablage seiner Erinnerung findet er auch noch ein paar verwackelte Bilder von Fußballspielern im VIP-Raum, falls das damals schon so hieß. Aber ob das nun der kleine Wiggerl Kögl war, der drei Meter große Guido Buchwald oder der berühmte Matthias Sammer mit dem brustringroten Haar?

Tue ihm leid, sagt Sebastian Hoeneß, dazu könne er wirklich nichts beitragen. Zu seiner Entlastung sei angefügt, dass er damals erst zehn war und unmöglich begreifen konnte, was dieser Titel für seinen Vater bedeutete oder für den jungen Trainer Christoph Daum. Oder für all die Menschen im und um den Stuttgarter Talkessel herum, von denen 31 Jahre später viele nun ihm, dem VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, zujubeln.

Von Hoeneß, 41, sind im Moment keine bunten Geschichten zu erwarten, erst recht nicht vor dem Spiel seines VfB in seiner Geburtsstadt München. Als Trainer begegnet er an diesem Sonntag dem Verein, für den sein Vater Dieter sich den Turban blutig köpfte, allerdings erst, nachdem sein Onkel Uli den Verein auf die Welt gebracht hatte (müssten der FC Bayern und Sebastian Hoeneß dann nicht Cousins oder so was sein?) Und weil der VfB Stuttgart im Moment sogar als Tabellendritter anreist und es sich dabei immer noch um keinen Druckfehler in der Tabelle handelt, ist diese Geschichte schon groß genug. Sebastian Hoeneß muss sie nicht noch größer machen, indem er vom Grillen im Garten von Onkel Uli erzählt.

"Mein Ansatz war beim VfB von Anfang an: Wir brauchen Kontrolle im Spiel!", sagt Hoeneß

"Ich habe mir nie einen Plan dafür zurechtgelegt, es gibt keine ausgetüftelte Strategie, an die ich mich halten könnte", sagt der Trainer Hoeneß über den Umgang mit seinem prominenten Nachnamen. "Ich habe einfach das Gefühl, dass es mir nicht hilft, das Familienthema in der Öffentlichkeit besonders groß werden zu lassen." Um das zu vermeiden, hatte er die wohl beste Idee, die man in diesem Zusammenhang haben kann. Er bietet einfach eine viel spannendere Geschichte an. Sie handelt davon, wie der VfB Stuttgart das wurde, was er gerade ist.

Es ist sehr in Sebastian Hoeneß' Sinne, dass Kontrolle dabei eine große Rolle spielt. Zumindest im Moment kann Hoeneß die Erzählungen über Familienfolklore genauso gut kontrollieren wie seine Mannschaft ihr Fußballspiel. Und Letzteres ist keine kleine Errungenschaft bei einer Elf, die in den vergangenen Jahren gerne wilde Wimmelbilder aufführte. Wer dem VfB zusah, bekam oft ein gewaltiges Drama zu sehen, großes Kino, Menschen, Tiere, Sensationen. Und viel zu oft einen VfB, dem der eigene Film überhaupt nicht gefiel. Weil sie sich wieder ein Eigentor reingehauen oder sieben ungeheure Torchancen vergeben hatten; weil sich wieder drei Spieler zur dümmsten Zeit verletzt oder die Konkurrenten im Abstiegskampf aus Versehen gewonnen hatten.

Das Charmante an der aktuellen Stuttgarter Erfolgsstory ist, dass es sich um eine Sach- und Fachgeschichte handelt. Hoeneß ist kein Voodoo-Coach wie vor 30 Jahren der Kollege Daum, er hat die Mannschaft mit den Methoden eines Sportlehrers verändert. "Mein Ansatz war beim VfB von Anfang an: Wir brauchen Kontrolle im Spiel!", sagt Hoeneß, "ich bin überzeugt, dass es dieser Mannschaft nicht guttut, wenn es im Spiel zu viele wilde Phasen gibt."

Es mag sich einleuchtend anhören, wenn der Trainer des Tabellendritten das sagt. Als Hoeneß aber Anfang April zum Noteinsatz nach Stuttgart gerufen wurde, fand er einen traumatisierten Tabellenletzten vor, der fest davon ausging, nie wieder ein Spiel zu gewinnen. Für solch emotionalen Krisenlagen sieht das Trainerhandbuch klare Muster vor: die Mannschaft zehn Meter zurückziehen, grimmig verteidigen, auf Konter lauern; unzufriedene Spieler von der Tribüne holen, Hierarchie neu mischen. Einer der Herausgeber dieses Handbuchs ist womöglich Huub Stevens, der den VfB schon zweimal auf diese Weise rettete.

Ja, Hoeneß war in Leipzig - mit dem sogenannten RB-Fußball verbindet ihn aber wenig

Sebastian Hoeneß hat den jungen Franzosen Enzo Millot im April auch von der Tribüne geholt, auf der ihn der Vorgänger Bruno Labbadia einquartiert hatte. Aber nicht, um Reizpunkte zu setzen, wie das im Trainerdeutsch heißt. Hoeneß brauchte den schwer begabten Kerl, um Fußball: zu spielen.

"Natürlich fragt man sich, ob man im Abstiegskampf auf einen fußballerischen Ansatz setzen kann", sagt Hoeneß, "aber ich habe mir die Spieler damals angeschaut und war davon überzeugt, dass das geht." Ein paar Monate später ist Millot einer dieser Spieler, die das Spiel des VfB im Fluss halten; die wie der von Hoeneß forcierte Zugang Angelo Stiller dafür sorgen, dass der Ball so selten wie möglich verloren geht. Und dass das Tor, das dann Serhou Guirassy oder Deniz Undav erzielt, nicht das Ergebnis einer Hoch-und-Weit-Notwehraktion aus der eigenen Abwehr ist, sondern im Idealfall das Produkt einer Serie von vorvorletzten und vorletzten Pässen, die irgendwann zu letzten Pässen werden.

Ob dieser Stil auch gegen die von einem 1:5 in Frankfurt gereizten Bayern verfängt, wird sich zeigen müssen, in jedem Fall ermöglicht die Reise nach München einen Blick auf die Wurzeln dieses Trainers. Hoeneß wird gerne dem RB-Kosmos zugeordnet, weil er Jugendtrainer in Leipzig war und somit zu jener Menschenmasse an Trainern gehört, die in jungen Jahren mit Ralf Rangnick in Kontakt geriet. Tatsächlich hat sich Hoeneß mit großer Neugier die RB-Interpretation des Fußballs angeschaut, die das Spiel "gegen" den Ball ins Zentrum stellt und mitunter auf einen turbulenten Flipperfußball spekuliert. "Ich hatte es in Leipzig mit vielen klugen Leuten zu tun, Ralf Rangnick ist das beste Beispiel", sagt Hoeneß, "und ich habe auch gesehen, wie man dieses Spiel erfolgreich auf den Platz bringen kann. Trotzdem hat mir bei diesem Stil damals die ein oder andere Antwort gefehlt: Wie stelle ich Kontrolle her, was mache ich, damit es nicht nur wild ist? Diese Antworten habe ich in meiner Zeit beim FC Bayern bekommen."

Als Hoeneß die zweite Mannschaft des FC Bayern übernahm (und später überraschend zur Drittligameisterschaft führte), hatte Pep Guardiola die Profis zwar gerade verlassen, aber seine Ideen und sein Stil waren an der Säbener Straße noch mit allen Sinnen wahrzunehmen. "Ich hatte das Glück, dass ich in kurzer Zeit diese beiden unterschiedlichen Ansätze erleben konnte", sagt Hoeneß und findet, er sei "jeweils zur richtigen Zeit am richtigen Ort" gewesen. Er hat Rangnick gesehen und Guardiola gefühlt, "und für meine Entwicklung als Trainer war das sicher wichtig, weil Fußball natürlich eine Mischung aus beiden Welten ist. Aber wenn man es auf die berühmten Schubladen runterbrechen möchte, ist mein Ansatz sicher eher die FC-Bayern-Schublade als die RB-Schublade."

"Wir sind immer noch dankbar dafür, wie sich hier alles entwickelt hat", sagt Hoeneß

So ist es Hoeneß fürs Erste gelungen, den widerspenstigen VfB zu zähmen. Sein Fußballansatz hat der Mannschaft ein Gefühl von Sicherheit gegeben, und dank der gemeinsam überstandenen Relegation und der jüngsten Ergebnisse habe sich im Team nun auch "ein guter Geist" festgesetzt, wie Hoeneß das nennt: "Die Spieler haben zwei Jahre lang fast nur auf den Deckel bekommen, und ich habe das Gefühl, das haben sie bis heute nicht vergessen. Wir sind alle gemeinsam gewachsen und immer noch dankbar dafür, wie sich das alles entwickelt hat."

Die alten Gespenster eines Traditionsklubs (Unruhe! Chaos! Selbstzerfleischung!) hat Hoeneß einstweilen wie ein Kammerjäger in die Flucht geschlagen, aber obwohl der Trend bekanntlich "your friend" ist, wie Onkel Uli sagen würde, sieht der Neffe keinen Grund, der Geschichte einen neuen Ton zu geben. "Wenn wir im März immer noch oben dabei sind, wäre ich der Letzte, der nicht ein neues Ziel formulieren würde", sagt er, "aber im Moment fühle ich es noch nicht, und die Mannschaft fühlt es auch nicht. Im Moment tut es uns gut, einfach weiterzuspielen."

Ach, und die Frage, ob er mal Bayern-Trainer wird? Er werde "sicherlich nichts ausschließen", sagt Hoeneß, aber alles Weitere liege "in einer fernen Zukunft". Und an die ferne Zukunft kann er sich im Moment ebenso wenig erinnern wie an den Sommer 1992.