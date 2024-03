Von Christof Kneer

Es sei sein Fehler gewesen, sagte Xabi Alonso nach dem 2:2 von Bayer Leverkusen bei Karabach Agdam in Aserbaidschan: "Ich weiß, warum das passiert ist." Was genau der Fehler gewesen war, wollte der Trainer allerdings ebenso wenig präzisieren wie das, was seiner Ansicht nach "passiert" war. Die Reporter nahmen diese herzliche Einladung zum Spekulieren gerne an und kamen zu der naheliegenden und deshalb mutmaßlich verkehrten Schlussfolgerung, dass Alonso seine Aufstellung gemeint habe. Tatsächlich hatte der Trainer seinen besten Spielern, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Granit Xhaka, im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League einen Reha-Aufenthalt auf der Bank verordnet; erst nach einem 0:2-Rückstand und einer bis dahin verblüffend fantasielosen Vorstellung gliederte er sie wieder in den Arbeitsalltag ein.