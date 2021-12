Der frühere französische Weltklasse-Schwimmer Yannick Agnel hat zugegeben, dass er Sex mit einer Minderjährigen hatte. Dies gab Edwige Roux-Morizot von der Staatsanwaltschaft der elsässischen Stadt Mülhausen am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt. Er erkenne "im Wesentlichen die Vorwürfe gegen ihn an", so Roux-Morizot. Es habe aber laut Agnel "keinen Zwang" gegeben. Der 29-Jährige wurde zuletzt wegen "Vergewaltigung und sexueller Nötigung" angeklagt, er steht unter richterlicher Aufsicht. Der Doppel-Olympiasieger von 2012 war am Donnerstagmorgen im Rahmen von Ermittlungen in seiner Wohnung in Paris festgenommen worden. Das mutmaßliche Opfer ist eine Tochter von Agnels früherem Trainer Lionel Horter. Zum Zeitpunkt des Vorfalls (2016) war das Mädchen 13 Jahre alt, Agnel 24.