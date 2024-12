Olympiasieger Lukas Märtens hat seinen Start bei der Kurzbahn-WM in Budapest aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt. „Ich hatte die ganze Nacht Halsschmerzen, musste husten und bin dann mit Gliederschmerzen aufgewacht“, wurde der Ausnahmeschwimmer vom Deutschen Schwimm-Verband zitiert. Märtens wollte am Dienstag eigentlich mit der 4x100 Meter Freistilstaffel und am Donnerstag im Einzel über 400 Meter Freistil im 25-Meter-Becken schwimmen. „Ich bin ja einer, der immer Bock hat und auch mal mit Wehwehchen startet. In diesem Zustand macht es aber einfach keinen Sinn, einen Wettkampf zu schwimmen“, sagte Märtens vor seiner vorzeitigen Heimreise. Bei den Olympischen Spielen von Paris hatte der 22-Jährige die Goldmedaille über 400 Meter Freistil gewonnen.