Kommentar von Sebastian Winter

Als die deutsche Mixed-Staffel bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Fukuoka am Donnerstag auf Platz vier im Momochi Seaside Park durchs Ziel glitt, da war die Enttäuschung zu greifen. Das fünfte Gold im fünften und letzten Freiwasser-Wettbewerb hatten Leonie Beck, Lea Boy, Rob Muffels und Oliver Klemet verpasst - und damit auch eine neue WM-Bestmarke. Die Dominanz in Fukuoka ist trotzdem frappierend. Beck und Florian Wellbrock, der sich diesmal für seine Beckenrennen schonte (wer weiß, was die Staffel mit ihm erreicht hätte), sind je zwei Mal Weltmeister geworden, über 5 und 10 Kilometer. Eine solche Wucht hat das deutsche Schwimmen nicht einmal zu Hochzeiten von Rekordweltmeister Thomas Lurz und Britta Kamrau im Freiwasser zu Beginn der 2000er entwickelt.