Man kann nicht unbedingt sagen, dass Lukas Märtens sich rar gemacht hätte nach seinem Olympiasieg über 400 Meter Freistil. Oft heißt es ja, die Sportlerinnen und Sportler, denen dieses Kunststück gelingt, fallen in ein fieses Loch. Eines, das wesentlich tiefer ist als der 50-Meter-Pool, in dem Märtens in der La Défense Arena von Paris das erste olympische Gold fürs deutsche Schwimmen seit 1988 geangelt hatte. Doch Märtens hatte gar keine Zeit, in ein solches Loch zu fallen. Denn für einen Neu-Promi wie ihn beginnt der Marathon erst nach dem wohl wichtigsten Rennen seiner Karriere.

Märtens besuchte noch während der Sommerspiele in der französischen Hauptstadt mit den Teamkollegen Isabel Gose, Angelina Köhler und Ole Braunschweig das Disneyland; er wurde beim Heimspiel seines 1. FC Magdeburg gegen Schalke 04 vom Stadionsprecher ausgerufen und geehrt, was ein Schwimmer erst mal schaffen muss; sein Name ziert inzwischen eine Bodenplatte des „Walk of Fame“, nicht in Hollywood, aber immerhin in Magdeburg, auf dem Breiten Weg, Höhe Goldschmiedebrücke. Den Publikumspreis „Goldene Henne“ hat Märtens, diesmal schick im Smoking, auch überreicht bekommen. Er hat die Hand von Verteidigungsminister Boris Pistorius geschüttelt, in Bundeswehruniform. Und nach allem, was man weiß, hat dieser eher zurückhaltende, höflich-charmante junge Mann die Ochsentour durch allerlei Talkshows und Podcasts auch ganz gut überstanden.

Nur im Wasser war Märtens viele Wochen lang nicht mehr. Jedenfalls nicht im Trainingspool.

Mitte Oktober erst ist er wieder in jenes Element gestiegen, in dem er zweieinhalb Monate zuvor über die 400 Meter Freistil schneller war als alle anderen. Regelmäßiges Training hat er im November begonnen, erst einmal sehr dosiert. Vor dem Hintergrund, dass an diesem Dienstag die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest beginnen, könnte man nun auch von einem Sprung ins kalte Wasser sprechen. „Es wird Zeit, dass er sich wieder ein bisschen orientiert, zurück ins ernsthafte Training findet. Das ist jetzt auch eine Maßnahme, um ihn wieder in die Spur zurückzubringen“, sagt Bundestrainer Bernd Berkhahn, der Märtens in Magdeburg anleitet.

Gold-Duo: Bundestrainer Bernd Berkhahn und Lukas Märtens. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

In Ungarns Hauptstadt schwimmt Märtens nur ein Einzelrennen, auf seiner Goldstrecke von Paris, daneben noch die 4×200-Meter-Freistilstaffel und vielleicht noch die 4×100-Meter-Freistilstaffel. Es ist kein Mammutprogramm, das ihn da erwartet, aber er sieht Budapest ohnehin als kleine Übungsstrecke, als Warm-up für das wirklich wichtige nächste Großereignis nach Paris: die Schwimm-Weltmeisterschaften im Juli 2025 in Singapur. Dort misst sich dann wieder die gesamte Elite, anders als jetzt auf der 25-Meter-Bahn. Schon alleine daran sieht man, wie viel höher das Renommée und der Stellenwert des 50-Meter-Beckens sind.

Zumal Märtens bislang kaum Erfahrung auf der Kurzbahn hat, bei seinem letzten WM-Einsatz dort 2021 in Abu Dhabi kam er noch nicht mal ins Finale. Und nicht nur wegen seines Trainingsrückstands dürfte Märtens gerade weit von seiner Topform entfernt sein, sondern auch wegen zweier Operationen, die nach dem Sommer unumgänglich waren. Eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung hatte ihn schon den Herbst 2023 verdorben, sie schränkte ihn auch während der Olympiavorbereitung ein. Nun wurde auch dieser Malus behoben.

Sein wie immer kritischer Trainer Berkhahn versucht nun, „ein System reinzubekommen, die Technik zu stabilisieren, Grundlagen aufzubauen“. Aber er ist abseits des Fachlichen nun auch Teil eines spannenden Sozialexperiments. Denn in seiner Magdeburger Elite-Trainingsgruppe schwimmen nun in Märtens und Florian Wellbrock gleich zwei Olympiasieger. Und während der eine (Wellbrock) in Paris im Becken und Freiwasser ein Debakel erlebte, könnte der andere nun an die Spitze der Hierarchie rücken.

Für Florian Wellbrock geht es nach dem Olympia-Debakel langsam wieder aufwärts. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Das Gute ist, dass sich der langjährige Platzhirsch Wellbrock und Märtens nicht mehr auf denselben Strecken begegnen, seit Märtens seinen Fokus auf die Mittelstrecken gerichtet hat. Zugleich gibt es im deutschen Schwimmen nun nicht mehr nur ein Gesicht bei den Männern, sondern mindestens zwei. Wellbrock hat sich beim Freiwasser-Weltcup in Saudi-Arabien im November mit Siegen über zehn Kilometer und in der Staffel zurückgemeldet nach der Schmach von Paris. Sein Coach Berkhahn berichtete im Pressegespräch vor der Kurzbahn-WM: „Das, was da passiert ist in Paris, das wird niemals abgehakt sein, das gehört jetzt einfach dazu zu seiner Karriere. Es geht darum, kann er das nutzen, um positive Energie daraus zu schöpfen.“ Immerhin sei Wellbrock nun „von Tag eins mit 110 Prozent eingestiegen“. Im Gegensatz zu Märtens.

Der aktuelle Olympiasieger berichtete kürzlich im Podcast seines Herzensvereins 1. FC Magdeburg trotzdem davon, dass „kein Tag Ruhe“ gewesen sei seit dem 27. Juli, dem Sommer seines Lebens. Aber bei aller Hektik hat er die Tage nach seinem Goldrennen auch genossen, nicht nur in Disneyland. Er hat sich, wie er im Podcast berichtet, sogar ganz entgegen seinem Naturell ein Herz genommen und Zinédine Zidane, der gerade vor dem Deutschen Haus auftauchte, als Märtens Autogramme schrieb, um ein Selfie gebeten: „Ich fing sofort an zu zittern“, sagte Märtens über die Begegnung mit dem früheren Weltfußballer.

Das Zittern bleibt wohl, auch in Budapest. Wie werde ich mich schlagen? Bin ich überhaupt konkurrenzfähig? Das sind Fragen, die einen Zweifler wie Märtens, trotz seines Erfolgs, beschäftigen dürften. Am Sonntagfrüh reist er dann von Budapest Richtung Baden-Baden, zur nächsten Gala. Lukas Märtens gilt dort als einer der Favoriten bei der Wahl zum Sportler des Jahres. Wohl erst dann kann einen Schlussstrich ziehen unter das Jahr seines bisherigen Lebens.