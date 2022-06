Schwimm-WM in Budapest:Lukas Märtens krault zu Silber

Lukas Märtens hat zum Auftakt der Schwimm-WM in Budapest Silber gewonnen. Der 20 Jahre alte Magdeburger schlug im Finale über 400 Meter Freistil nach 3:42,85 Minuten als Zweiter an und bescherte dem deutschen Schwimmteam damit die erhoffte erste Medaille. Märtens ist der erste deutsche Schwimmer seit Weltrekordler Paul Biedermann 2011 in Shanghai (Bronze), der auf dieser Strecke WM-Edelmetall holte. Den Titel sicherte sich der Australier Elijah Winnington, Bronze ging an den Brasilianer Guilherme Costa. Märtens startet in Budapest auch über 200, 800 und 1500 m Freistil. Auf den beiden längsten Strecken steigt er ebenfalls als Weltranglistenerster auf den Startblock.