Mit ihrem Weltrekord über 200 Meter Freistil hat Olympiasiegerin Ariarne Titmus sechs Wochen vor den Sommerspielen in Paris ein Ausrufezeichen gesetzt. Die australische Schwimmerin unterbot bei ihrem Sieg bei der nationalen Olympiaqualifikation in Brisbane in 1:52,23 Minuten die alte Bestmarke ihrer Landsfrau Mollie O'Callaghan um mehr als sechs Zehntelsekunden.