McIntosh, die dreimalige Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spielen 2024 in Paris, war 16 Hundertstelsekunden schneller als die Chinesin Liu Zige, die 2009 den alten Rekord (2:01,81) aufgestellt hatte – in der Ära, in der Ganzkörperanzüge erlaubt waren. „Das war der eine Weltrekord, von dem ich schon als Kind geträumt habe“, sagte McIntosh nach dem Rennen. „Dass ich ihn jetzt geschafft habe, ist wirklich unglaublich.“ Sie hält nun fünf der sechs Bestzeiten in der Delfin-Disziplin. Die Kanadierin lebt und trainiert in den USA. In Austin wird sie von Bob Bowman gecoacht, der US-Schwimmlegende Michael Phelps zu 23 olympischen Goldmedaillen geführt hatte.