Die Spaltung zwischen dem neuen Vorstand des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) und Teilen des Leistungssports eskaliert weiter. Kurz vor einer für Freitagabend einberufenen Präsidiumssitzung hat der Vorstand den Anti-Doping-Beauftragten des DSV, Roland Weiler, abberufen. Dieser Beschluss wurde Weiler ohne weitere Begründung durch den Vizepräsidenten Leistungssport, Harald Walter, mitgeteilt. Zuvor hatte Weiler in einem mehrseitigen Brief an alle Präsidiumsmitglieder zahlreiche kritische Fragen gestellt mit der Bitte, darüber im Präsidium zu informieren. Unter anderem geht es um die fristlose Kündigung des Direktors Leistungssport des DSV, Thomas Kurschilgen, die für den Verband einen möglicherweise kostspieligen Arbeitsgerichtsprozess zur Folge haben dürfte, aber auch um die finanzielle Situation des Verbands insgesamt. "Man will hier einen unbequemen Fragesteller von der Sitzung ausschließen", glaubt Weiler. Der DSV äußerte sich auf Anfrage nicht.