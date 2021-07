Von Claudio Catuogno, Tokio

Isabel Gose hat sich das Spektakel aus nächster Nähe anschauen können, allerdings war manchmal die Sicht ein bisschen getrübt von den Wellen, die so ein olympisches Schwimmrennen schlägt. Und dann musste sie auch immer wieder den Kopf unter Wasser bringen nach ihren Atemzügen - Isabel Gose, 19, aus Magdeburg war ja selbst Teil dieses bisher aufregendsten Finales im Aquatics Centre von Tokio, 400 Meter Freistil der Frauen.

Katie Ledecky, 24, auf Bahn fünf, die Weltrekordlerin über 400, 800 und 1500 Meter Freistil, viermalige Olympiasiegerin von Rio 2016, 15-malige Weltmeisterin, Schwimm-Ikone aus den USA. Und Ariarne Titmus, 20, auf Bahn vier, die junge Australierin, Weltmeisterin von Gwangju 2019 über die 400 Meter - nach einem Sieg über Ledecky, der damals einer Sensation gleichkam. Jedenfalls so lange, bis Ledecky bekannt gab, dass sie krank war. Frage also: Würde Titmus auch eine topfitte Katie Ledecky schlagen können?

Die Frauen wälzten sich durchs Wasser, Wende um Wende, Ledecky voran, Titmus eine halbe Körperlänge dahinter, der Rest früh abgeschlagen. Aber nach 350 Metern war Titmus schon bis auf 16 Hundertstelsekunden herangekommen, und dann entwickelte sich auf der letzten Bahn ein Duell Frau gegen Frau, wie es Ledecky selten erlebt hat. Seit sie 2012 als schmächtige 15-Jährige bei den Spielen in London aufkreuzte und gleich die 800 Meter Freistil gewann, pflegt sie ihre Rennen als Start-Ziel-Siege zu bestreiten. Jedes olympische Einzelrennen, in dem sie antrat, hat sie gewonnen. Und nun pflügten sie also Schulter an Schulter dem letzten Anschlag entgegen: Ledecky? Titmus? Titmus? Ledecky?

Ledecky? Titmus? Titmus? Ledecky? Die Amerikanerin (links) und die Australierin im wilden Schlussspurt.

Kriegt man, Frage an Isabel Gose, davon drüben auf Bahn sieben etwas mit? "Nicht wirklich", sagte Gose. "Die ersten 200 Meter vielleicht", da lag Gose noch ganz gut im Rennen. "Aber dann kam die Müdigkeit, da sieht man dann nicht mehr so viel."

Dass Isabel Gose hier dabei war auf der ganz großen Bühne und am Ende Sechste wurde in 4:04,98 Minuten, zeigt einerseits, dass sich im deutschen Schwimmen einiges positiv entwickelt hat. Eine junge Athletin, die nach Stationen in Berlin, Potsdam und Heidelberg jetzt in Magdeburg beim Trainer Bernd Berkhahn den berühmten "nächsten Schritt" gemacht hat - mit einem deutschen Rekord im Vorlauf am Sonntag als vorläufigem Höhepunkt: 4:03,21 Minuten. Dass sie diese Zeit im Finale nicht bestätigen konnte, grämte sie ein bisschen, aber "es war meine zweitschnellste Zeit jemals, das erste olympische Finale, ein ganz schöner Nervenkitzel. Und ein gutes Gefühl, ja."

Jetzt deutsche Rekordhalterin über 400 Meter Freistil - und Olympia-Sechste: Isabel Gose, 19, aus Magdeburg.

Andererseits zeigte dieses Rennen Isabel Gose auch, wie weit der Weg noch ist - und wie viele ihn gehen wollen. Zwei Bahnen weiter schwamm da zum Beispiel die Kanadierin Summer McIntosh, Vierte am Ende in 4:02, 42 Sekunden - McIntosh ist erst 14 Jahre alt. Ledecky und Titmus schwimmen ohnehin in ihrem eigenen Kosmos, vermutlich noch für viele Jahre. Zwei der drei Podestplätze werden also sehr schwer zu erobern sein.

Am Montag in Tokio war es Titmus, die als Erste anschlug: 3:56,68 Minuten, Ledecky knapp dahinter (3:57,36). Geschlagen, aber nicht frustriert. Es war die zweitschnellste Zeit ihres Lebens, ihre beste der letzten fünf Jahre, sie will daraus jetzt Motivation ziehen - als "confidence booster", sagte sie. Dass ihr in Ariarne Titmus eine echte Konkurrentin erwachsen ist, jedenfalls auf den 400 Metern? Eigentlich kann dem Schwimmen nichts Besseres passieren - das zeigte nicht zuletzt ein kleines Video von Titmus' Trainer Dean Boxall, der auf der Tribüne einen irren Tanz hinlegte nach dem Sieg seiner Schwimmerin. Binnen Minuten verbreitete sich der Clip weltweit in den sozialen Netzwerken.

Und die 800 und 1500 Freistil kommen in Tokio ja erst noch. Prognose: Start-Ziel-Siege für Katie Ledecky.