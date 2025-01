SZ-Projekt „Schwimmen lernen“:„Es ließen sich viele Leben retten“

Erst geschlossene Schwimmbäder während der Corona-Pandemie, dann die Energiekrise und eine hohe Inflation: Viele Eltern in München können sich für ihre Kinder keinen Schwimmkurs leisten – und wenn doch, sind die Wartezeiten in der Großstadt oft unendlich lang. Deshalb hat die Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung zusammen mit der SZ-Sportredaktion das Projekt „Schwimmen lernen“ ins Leben gerufen. Die Koch-Stiftung fördert seit den Olympischen Spielen 1972 den Kinder- und Jugendsport in München. Ziel der Aktion es, im Jahr 2025 möglichst vielen zusätzlichen Kindern eine kostenlose Teilnahme an Schwimmkursen zu ermöglichen. Jede zusätzliche Schwimmstunde zählt!