Als Johannes Liebmann auf seinen letzten Metern kraulte, da hatte er nicht nur die virtuelle gelbe Linie, die nur die TV-Zuschauer sehen und die für den aktuellen Weltrekord steht, weit hinter sich gelassen. Auch so mancher Konkurrent war da noch auf der vorletzten Bahn unterwegs. In der Leichtathletik würde man sagen: Liebmann hatte sie einfach überrundet.