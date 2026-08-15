Als Johannes Liebmann auf seinen letzten Metern kraulte, da hatte er nicht nur die virtuelle gelbe Linie, die nur die TV-Zuschauer sehen und die für den aktuellen Weltrekord steht, weit hinter sich gelassen. Auch so mancher Konkurrent war da noch auf der vorletzten Bahn unterwegs. In der Leichtathletik würde man sagen: Liebmann hatte sie einfach überrundet.
Weltrekord von Johannes LiebmannEin 19-jähriger Abiturient schwimmt allen davon
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Johannes Liebmann fliegt im Becken von Paris zu EM-Gold und zerschmettert den Weltrekord über 1500 Meter Freistil. Es ist der nächste Erfolg für die Magdeburger Elite-Trainingsgruppe – samt väterlich-strengem Regiment.
Von Sebastian Winter
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