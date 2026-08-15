Zum Hauptinhalt springen

Weltrekord von Johannes LiebmannEin 19-jähriger Abiturient schwimmt allen davon

Lesezeit: 4 Min.

Hatte „das Gefühl, dass ich die letzten Wochen gar nicht so gut trainieren konnte“: Johannes Liebmann nach EM-Gold und Fabel-Weltrekord über 1500 Meter Freistil.
Hatte „das Gefühl, dass ich die letzten Wochen gar nicht so gut trainieren konnte“: Johannes Liebmann nach EM-Gold und Fabel-Weltrekord über 1500 Meter Freistil. Julien de Rosa/AFP

Johannes Liebmann fliegt im Becken von Paris zu EM-Gold und zerschmettert den Weltrekord über 1500 Meter Freistil. Es ist der nächste Erfolg für die Magdeburger Elite-Trainingsgruppe – samt väterlich-strengem Regiment.

Von Sebastian Winter

SZ bei Google bevorzugen

Als Johannes Liebmann auf seinen letzten Metern kraulte, da hatte er nicht nur die virtuelle gelbe Linie, die nur die TV-Zuschauer sehen und die für den aktuellen Weltrekord steht, weit hinter sich gelassen. Auch so mancher Konkurrent war da noch auf der vorletzten Bahn unterwegs. In der Leichtathletik würde man sagen: Liebmann hatte sie einfach überrundet.

Zur SZ-Startseite

MeinungDeutschland bei der Schwimm-EM
:Die Medaillenflut ist trügerisch

SZ PlusKommentar von Sebastian Winter
Portrait undefined Sebastian Winter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite