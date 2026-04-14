In der Welt des Schwimmens ist Russland jetzt wieder ein ganz normales Land. Russische Athleten dürfen ohne Einschränkungen an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, die russische Flagge wird zu sehen sein, die russische Hymne zu hören. Und ebenso, auch darauf wurde direkt hingewiesen, darf Russland wieder internationale Wettkämpfe ausrichten.
MeinungSportpolitikDem Sport ist der Krieg in der Ukraine egal
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 3 Min.
Russlands Rückkehr in den Weltsport schreitet voran: Als erste olympische Kernsportart lassen die Schwimmer wieder Flagge und Hymne zu. Der Trend für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles ist eindeutig.
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