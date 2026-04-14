In der Welt des Schwimmens ist Russland jetzt wieder ein ganz normales Land. Russische Athleten dürfen ohne Einschränkungen an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, die russische Flagge wird zu sehen sein, die russische Hymne zu hören. Und ebenso, auch darauf wurde direkt hingewiesen, darf Russland wieder internationale Wettkämpfe ausrichten.