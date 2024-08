Von Oliver Meiler, Paris

Wie schnell es doch geht. Als Léon Marchand nur ein paar Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris ankam, lud ihn der staatliche Fernsehsender France 2 in seine Abendnachrichten ein. Für ein Kennenlerninterview. Moderatorin Anne-Sophie Lapix hatte ganz offensichtlich die Aufgabe, ein bisschen etwas aus diesem jungen Mann herauszubekommen, von dem es immer hieß, er sei still, schüchtern. Die beiden saßen auf Hochstühlen. „Wir kennen Ihre Erfolge, Ihre fünf Medaillen bei den Weltmeisterschaften“, sagte Lapix, „aber Sie kennen wir fast gar nicht, ist Ihnen das bewusst?“ „Ja, man kennt mich in Badekappe und Schwimmbrille“, sagte Marchand und strich sich mit den Händen über seine Oberschenkel.