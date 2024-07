Als Angelina Köhler sich am Sonntagabend vor 17 000 Zuschauern in der Défense-Arena von Startblock Nummer 6 abstieß, da war ihre Lieblingssängerin ganz woanders. Taylor Swift gab in München im Olympiastadion ihre Vorstellung, in einem ähnlichen Ambiente also. Die bekennende Swiftie Köhler hatte es vor den Sommerspielen in Paris tief bedauert, dass sich ihr Auftritt im Becken mit jenem ihres Musikidols in Deutschland überschneidet. Allzu gerne wäre sie zu einem ihrer Konzerte gegangen. Swifts Hit „Cruel Summer“ hatte Köhler bei der Weltmeisterschaft in Doha, bei der sie überraschend Gold über 100 Meter Schmetterling gewann, zum Aufwärmen gehört.