Die sechsmalige Olympiasiegerin Emma McKeon hat ihre Schwimmkarriere im Alter von 30 Jahren beendet. Das teilte die Australierin am Montag via Instagram mit. „Ich bin stolz darauf, dass ich in meiner Karriere alles gegeben habe – körperlich und mental. Ich wollte sehen, wozu ich fähig bin – und das habe ich“, schrieb McKeon, die insgesamt 14 olympische Medaillen gewann, darunter drei in Paris 2024. Nur die beiden Turner Nikolai Andrianow und Larissa Latynina (beide für die damalige Sowjetunion/15. bzw. 18) sowie Michael Phelps (USA/28) haben bei Sommerspielen mehr olympische Medaillen als McKeon gewonnen.