Olympiasieger Lukas Märtens krault in Stockholm zum Weltrekord über 400 Meter Freistil – und unterbietet Paul Biedermanns 16 Jahre alte Bestmarke. Und das, obwohl die Hightech-Anzüge aus der Biedermann-Zeit längst verboten sind.

Von Sebastian Winter

Vor acht Wochen blätterte der europäische Schwimmverband ein wenig in seiner Historie und zeigte auf seinen Verbreitungskanälen ein Bild des sehr entschlossen schauenden Paul Biedermann. Dazu stellte er eine Zeit – 3:40, 07 – und formulierte eine rhetorische Frage: „15 Jahre her und immer noch unberührt: Wird 2025 das Jahr sein, in dem endlich jemand Biedermanns Weltrekord bricht?“