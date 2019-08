1. August 2019, 18:27 Uhr Schwimmen Lochte für Tokio qualifiziert

Dem fünften Olympia-Auftritt von US-Schwimmstar Ryan Lochte, 34, steht sportlich nichts mehr im Weg. Der sechsmalige Olympiasieger qualifizierte sich kurz nach Ablauf seiner Dopingsperre bei den US-Meisterschaften in Palo Alto in 1:57,88 Minuten über 200 m Lagen für die Spiele 2020 in Tokio. Lochte war für 14 Monate gesperrt worden, nachdem er im Mai 2018 in sozialen Netzwerken ein Foto veröffentlicht hatte, auf dem er eine intravenöse Injektion erhält. Diese sind nur in einem Krankenhaus oder unter strengen Auflagen erlaubt. Es war nicht sein erster Fehltritt. Lochte und Teamkollegen hatten bei Olympia 2016 in Rio behauptet, überfallen worden zu sein - tatsächlich hatten sie an einer Tankstelle randaliert. Der 18-malige Langbahn-Weltmeister verlor damals zunächst seine persönlichen Sponsoren. 2018 Jahr unterzog sich Lochte einer Behandlung wegen Alkoholproblemen.