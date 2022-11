Von Sebastian Winter

Eine Meldung aus dem vergangenen Sommer, 21. Juli: "Ein Schwimmbadbesucher hat in Pullach bei München ein reglos im Becken treibendes Kleinkind vor dem Ertrinken gerettet. Der Badegast bemerkte das 21 Monate alte Mädchen im Freizeitbad und holte das Kind sofort aus dem Becken", teilte die Feuerwehr München mit. Das Kind wurde reanimiert, kam in die Klinik, überlebte. Knapp vier Wochen später, 16. August: "In Weißenburg, Mittelfranken, ist ein vierjähriger Junge im Schwimmbad beinahe ertrunken. Er wurde von zwei Ersthelferinnen bewusstlos aus dem Becken gezogen und erfolgreich reanimiert. Der Bub trug keine Schwimmflügel und konnte nicht schwimmen." Eine dritte Nachricht, Dezember 2021: "In Biberbach in Bayern ist ein Fünfjähriger in einem Hallenbad ertrunken. Zeugen fanden den Jungen leblos im Wasser. Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten."