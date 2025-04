Interview: Sebastian Winter

Nina Holt war bis zu diesem Mittwoch vor Ostern in Stockholm, die 22-Jährige nahm dort mit anderen deutschen Spitzenschwimmern an den Swim Open teil – der Qualifikationsauftakt für die Weltmeisterschaften im Sommer in Singapur. Der Wettkampf in Schweden wurde von Lukas Märtens’ neuem Fabelweltrekord über 400 Meter Freistil überstrahlt, doch auch Holt, die seit 2022 in Märtens’ Trainingsgruppe in Magdeburg schwimmt, schlug sich achtbar. Sie wurde Dritte über ihre Lieblingsstrecke 100 Meter Freistil. Holt ist aber nicht nur Spitzen-, sondern auch Rettungsschwimmerin – und dort siebenmalige Weltmeisterin. Höchste Zeit für ein Gespräch zu Beginn der Badesaison.