Schwimmen:Leonie Beck holt zweites EM-Gold im Freiwasser

Leonie Beck ist Europameisterin im Freiwasserschwimmen über fünf Kilometer. Die 27-Jährige gewann nach ihrem Sieg über zehn Kilometer in Belgrad auch das Rennen über die halbe Distanz und setzte damit das nächste sportliche Ausrufezeichen vor den Olympischen Spielen. Beck zeigte am Donnerstag einen starken Schlussspurt. Im 27 Grad warmen Savasee schlug sie nach 58:25,3 Minuten an. Damit war die gebürtige Augsburgerin 1,2 Sekunden schneller als die Italienerin Ginevra Taddeucci auf Platz zwei. Bronze sicherte sich Bettina Fabian aus Ungarn.