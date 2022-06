Von Sebastian Winter

Ruta Meilutyte war nie für diese gestellten Fotos zu haben. Auch am Montagabend in Budapest nicht, nachdem sie Bronze bei den Schwimm-Weltmeisterschaften gewonnen hatte. Meilutyte, in Kaunas in Litauen geboren, schaute sehr ernst in die Kameras, während die Siegerin Benedetta Pilato aus Italien und Silbermedaillen-Gewinnerin Anna Elendt fürs Foto strahlten. Vermutlich auch, weil sie schon zu viel erlebt hat in ihren 25 Jahren: Als sie vier Jahre alt war, starb ihre Mutter bei einem Autounfall, mit 13 folgte Meilutyte ihrem Vater, der zwei Jahre zuvor beruflich nach England gezogen war. Mit 15 wurde sie über 100 Meter Brust Olympiasiegerin in London, sie weinte bei der Siegerehrung, Zentnerlasten schienen von ihr abzufallen. Meilutyte war auch immer eine, bei der man sich fragte, wie viel Rampenlicht so ein junger Mensch erträgt.

Es ist schon eine Nachricht, dass Meilutyte nun überhaupt zurück ist auf der großen Schwimmbühne. Vor knapp drei Jahren hatte sie ihren Rücktritt vom Profisport erklärt, aus persönlichen Gründen, nachdem sie gegen die Anti-Doping-Regularien verstoßen hatte und ihr eine mehrjährige Sperre drohte. Die damals 22-Jährige hatte dreimal binnen eines Jahres unangekündigte Dopingkontrollen verpasst. Im April dieses Jahres gab sie dann mit der Kunstaktion "Swimming through" ein beeindruckendes politisches Statement gegen Putin und den Ukraine-Krieg ab, als sie nahe der russischen Botschaft in Vilnius durch einen blutrot verfärbten Teich schwamm. Die Farbe: biologisch abbaubar. Der Teich solle "die Verantwortung Russlands für die Kriegsverbrechen an den Ukrainern unterstreichen", schrieb sie auf Twitter.

"Sie ist meine Heldin!", sagt ihre Rivalin Lilly King

Ihre Rivalin Lilly King, die Doppel-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin, die hinter Meilutyte in Budapest nur Vierte geworden war, sagte nach dem Rennen: "Sie ist meine Heldin! Das habe ich ihr vor dem Rennen gesagt. 2012 saß ich auf dem Bett, sah mir die Olympischen Spiele an und dachte: Oh Gott, sie ist in meinem Alter und gewinnt Gold. Jetzt ist sie zurück."

In Budapest ist noch etwas anderes als Melancholie in Meilutytes Blick, wenn sie durch die Interview-Zone läuft: Gelassenheit. "Komisch, aber ich genieße das hier, bin relaxed, fühle mich nicht so unter Druck", sagte sie der SZ: "Ich bin noch da und im Einklang mit mir." Was sie denn in der Pause gemacht habe? "Ich war DJane, auf Partys - und ich habe die Schule beendet und ein Studium begonnen. So eine Pause kann ich jedem nur empfehlen." Dann ging sie weiter, zur Laktatmessung.