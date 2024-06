Schwimmen:Gretchen Walsh mit neuem Weltrekord

US-Schwimmerin Gretchen Walsh hat vor den Olympischen Spielen in Paris mit einem Weltrekord für Aufsehen gesorgt. Bei den US Olympic Trials schlug die 21-Jährige in Indianapolis im Halbfinale über 100 m Schmetterling nach 55,18 Sekunden an und unterbot die bisherige Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro um 0,3 Sekunden. Die siebenmalige Olympiasiegerin Katie Ledecky löste derweil ihr Paris-Ticket über 400 m Freistil.