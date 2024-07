Der 18 Jahre alte Schwimmer Kaii Liam Winkler darf bei den Olympischen Spielen in Paris für Deutschland starten. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees gestattete den Nationenwechsel des gebürtigen US-Amerikaners. Winklers Vater Dirk wurde in Deutschland geboren, Kaii Liam Winkler besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Winkler sei „ein außergewöhnliches Talent mit entsprechender Perspektive für weitere Olympiazyklen“, sagte Leistungssportdirektor Christian Hansmann vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV).

Der Spezialist über 100 Meter Schmetterling hatte bei den US-Trials im Juni in 51,51 Sekunden seine Saisonbestzeit geschafft, damit ist er die Nummer neun der amerikanischen Jahresrangliste, Nummer 35 der Welt und schneller als jeder DSV-Athlet in diesem Jahr. Der US-Schwimmverband hatte dem Wechsel zuvor zugestimmt, auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) gab grünes Licht für die Olympianominierung, da kein anderer deutscher Athlet dadurch benachteiligt wird. Das deutsche Aufgebot für Paris wächst somit auf 428 Athletinnen und Athleten an.

Winkler trainierte zuletzt bereits am Bundesstützpunkt in Magdeburg. In der Vergangenheit hatte er sowohl an deutschen Nachwuchsmeisterschaften als auch an Wettkämpfen für die USA teilgenommen. So gehörte er zur 4x100-Meter-Freistilstaffel, die 2022 einen Junioren-Weltrekord aufstellte.