Moritz Wesemann ist wieder Europameister vom Ein-Meter-Brett. Am zweiten Tag der Europameisterschaften im Wasserspringen in Paris verteidigte der 24-Jährige seinen Titel aus dem Vorjahr und sicherte so die zweite deutsche Medaille. Er setzte sich mit 431,45 Punkten und großem Vorsprung von 13,20 Zählern vor Jack Laugher und dessen britischem Landsmann Jordan Haulden durch, der sogar 21,15 Punkte Rückstand hatte. Im Synchron-Wettbewerb hatten zuvor Pauline Pfeif und Elena Wassen vom Turm die Silbermedaille hinter den Britinnen Maisie Bond und Lois Toulson gewonnen.

„Ich bin extrem happy“, sagte Wesemann nach dem Wettkampf am Samstagabend. Die Medaille, so vermutete er lächelnd, würde ihn wohl um den Nachtschlaf bringen: „Ich habe noch so viel Adrenalin, dass ich wahrscheinlich erst einmal nicht pennen kann.“

Trotz einer schmerzhaften Verletzung im rechten Schulterblatt und der Enttäuschung vom verpatzten Mixed-Teamwettbewerb am Freitag zeigte Wesemann eine hervorragende Leistung. Vom ersten Sprung an lag er immer auf einem Medaillenplatz. Der 24-Jährige vom SV Halle/Saale bewies seine Nervenstärke im Kampf um den Sieg mit den beiden Briten Laugher und Houlden. Alles entschied sich im letzten Sprung, in dem Wesemann die höchste Schwierigkeit anbot. Er brachte den Sprung nahezu blitzsauber ins Wasser und bekam die entscheidende hohe Wertung.

Auch das deutsche Duo Pauline Pfeil und Elena Wassen zeigte sich vom ersten Sprung an hoch konzentriert. Ihren schwierigsten, dritten Sprung brachten die beiden Berlinerinnen sicher ins Wasser. Im gesamten Wettkampf blieben sie weitgehend fehlerfrei, was außer ihnen lediglich den neuen Europameisterinnen aus Großbritannien gelang.

„Wir sind superhappy über Silber. Natürlich ärgert man sich ein wenig, wenn man nur knapp zwei Punkte Rückstand hat“, sagte Pfeif. Für Wassen, die im Vorjahr verletzt pausieren musste, ging ein Traum in Erfüllung. „Ich wollte unbedingt eine EM-Medaille.“