Die Schwimm-Europameisterschaften werden 2022 in Rom parallel zu den European Championships in München vom 11. bis 21. August ausgetragen. Wie der Europäische Schwimmverband LEN mitteilte, soll die EM in das Multisport-Event integriert werden. Bei der Premiere der European Championships 2018 in Glasgow hatten die Schwimmer in verschiedenen Teildisziplinen teilgenommen, die Leichtathletik-Wettbewerbe waren nach Berlin ausgelagert worden. München erwartet 2022 mehr als 4000 Athleten in den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon. Die deutschen Schwimmer hatten bis zuletzt noch auf eine Einbindung ihrer Wettbewerbe in München gehofft. Die LEN hatte jedoch schon zuvor die Tauglichkeit der Olympiaschwimmhalle in München angezweifelt. Nach deren Sanierung hat das 50-Meter-Becken zu wenige Bahnen für das internationale Großereignis.