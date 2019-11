Einen deutschen Olympiasieger, eine deutsche Olympiasiegerin im Schwimmen? Gab es seit 2008 nicht mehr, als Britta Steffen in Peking triumphierte. Nun ist in der olympischen Kernsportart wieder ein Hoffnungsträger, nun ja: aufgetaucht. 22, eloquent und mit einem auffallenden Tattoo auf dem Oberkörper: "Genieß dein Leben ständig, du bist länger tot als lebendig." Florian Wellbrock hat bei der WM in Gwangju, Südkorea, Gold über 1500 m Freistil gewonnen und im Ozean vor Yeosu dazu Gold über zehn Kilometer. Doppel-Weltmeister in Becken und Freiwasser: Das hat vor ihm niemand geschafft. Wellbrock, der aus Bremen stammt und in Magdeburg trainiert, soll jetzt das deutsche Schwimmen retten, 2020 in Tokio. Dass Wellbrocks Freundin die Schwimmerin Sarah Köhler ist, die in Gwangju Silber über 1500 m und Gold mit der Freiwasser-Staffel gewann, macht die Sache noch reizvoller. Köhler und Wellbrock, ein Traumpaar des deutschen Schwimmens! Das gab es nicht mehr, seitdem sich 2015 Britta Steffen und Paul Biedermann getrennt haben.