Die Idee, die jetzt den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zu zerreißen droht, entsteht am 4. Mai in einem Hotel in Düsseldorf. Im DSV-Hauptausschuss taucht "die Frage nach einer Findungskommission für das neu zu besetzende Präsidentenamt" auf, notiert das Protokoll. Dann folgt eine Debatte, wie man das Vakuum füllen könne, das Präsidentin Gabi Dörries und Vizepräsidentin Andrea Thielenhaus dem DSV im Dezember 2018 hinterließen. Beide waren beim Verbandstag in Bonn überraschend zurückgetreten.

DSV-Vizepräsident Uwe Brinkmann ist es dann, der für die Findungskommission einen Namen ins Spiel bringt: Christa Thiel. Jene Frau, die den DSV bis 2016 selbst 16 Jahre lang führte. Inzwischen ist sie Ehrenpräsidentin. "Beschluss", wird schließlich notiert: "Das Gremium spricht sich einstimmig dafür aus, die Ehrenpräsidentin Frau Dr. Thiel zu bitten, eine Findungskommission, der sie auch selber angehören soll, zusammenzustellen."

Eine Findungskommission also. Aber was sollte die finden? Zwei Kandidaten für die vakanten Posten neben den Vizepräsidenten Brinkmann und Wolfgang Hein, so wie die beiden es sehen?

Ob es zur Wahl kommt, ist völlig unklar

Oder ein komplett neues Vorstandsteam? Jetzt, da das Kind nicht nur mit dem Bade, sondern gleich mit dem ganzen Pool ausgeschüttet ist, jetzt beruft sich jeder auf eine andere Formulierung. Steht im Protokoll nicht: "das Präsidentenamt"? Ja - aber an anderer Stelle ist auch von einem "Team" die Rede, das man benötige. Und so hat es Thiel auch aus einer Mail herausgelesen, in der Brinkmann sie bittet, "Personen und Persönlichkeiten für die vielfältigen Positionen, vor allem aber den Vorstand/das Präsidium zu finden". Neben Thiel gehörten der Kommission zwei ehemalige DSV-Funktionäre an sowie die einstige Schwimmerin Britta Kamrau-Fiedler, der frühere ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz und der Basketball-Präsident Ingo Weiss. Auch aus diesem Kreis heißt es, man habe nie Zweifel daran gehabt, dass man einen neuen Gesamt-Vorstand suche.

Am 3. Oktober soll in Kassel bereits gewählt werden. Doch ob es dazu kommt, ist völlig unklar. Denn seit sich Thiel und ihre Mitstreiter auf die Suche nach Konsenskandidaten gemacht haben, ist von einem nicht mehr viel zu spüren: von Konsens.

Detailansicht öffnen Macht dem aktuellen DSV-Vorstand schwere Vorwürfe: Ex- und Ehrenpräsidentin Christa Thiel, 65. (Foto: Hannibal Hanschke/dpa)

Am Dienstag hat die Kommission den "Vorschlag zur Besetzung der Vorstandsämter" an die Gremien verschickt; er liegt der SZ vor. Es werden darin vier Namen vorgeschlagen, ein Team. Neuer Präsident soll der Unternehmer Peter Obermark, 53, aus Schleswig-Holstein werden. Daneben empfiehlt die Kommission drei Kandidaten, mit denen Obermark schon vor zwei Wochen seinen Hut in den Ring geworfen hatte, vorbehaltlich des Kommissionsvotums: für Finanzen Kai Morgenroth, den langjährigen Vorsitzenden der Deutschen Schwimmjugend, für Leistungssport Anne Poleska-Urban, die als Schwimmerin 2004 in Athen Bronze gewann, als weiteren Vizepräsidenten den Juristen Klaus Woryna.

Auf den nächsten Seiten liest sich das Schreiben dann wie eine Anklage, und der Zorn der Kommission richtet sich gegen ihre Auftraggeber: Brinkmann und Hein. Die beiden klebten an ihren Ämtern, wird unterstellt: "Die offenbar bestehende Sorge, bei einer Abstimmung (...) alternativen Kandidaten zu unterliegen, verstellt dem amtierenden Vorstand augenscheinlich den Blick auf das Wohl des Verbandes." Und weiter: Der amtierende Vorstand stelle "seine persönlichen Interessen nachhaltig vor die Interessen des Verbandes" und nehme dabei "bewusst die Gefahr einer Spaltung des Verbandes in Kauf".

Das sind die spannenden Fragen beim DSV: wer spaltet ihn? Und warum? Ist man es bei den Schwimmern einfach nicht anders gewöhnt, als dass im Zweifel gegeneinander statt miteinander gearbeitet wird?