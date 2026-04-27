Deutsche Meisterschaften im Schwimmen haben immer zwei Seiten. Sie gelten aufgrund ihres frühen Zeitpunkts als Form- und Gradmesser auf dem Weg zu den Saisonhöhepunkten – wie in diesem Jahr den Europameisterschaften im August in Paris. Zugleich liegt die DM in Berlin gerade in den nacholympischen Jahren immer ein wenig im Schatten der Aufmerksamkeit. Und das zu Unrecht, wie sich am vergangenen Wochenende zeigte. Vier Tage lang maß sich die nationale Elite in Prenzlauer Berg und zeigte, dass in Frankreich mit ihr zu rechnen ist.

Auch am Sonntag, dem Schlusstag, untermauerten die drei besten deutschen Frauen, Anna Elendt (SG Frankfurt), Isabel Gose (SC Magdeburg) und Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin), ihre seit Jahren hierzulande bestehende Dominanz. Und jede schwamm zu ihrem insgesamt jeweils 15. Meistertitel.

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Während Elendt und Köhler in Berlin je dreimal gewannen, war der abschließende Erfolg von Gose über 800 Meter Freistil bereits ihr vierter bei dieser DM. Die 23-Jährige sicherte sich damit auch den inoffiziellen Titel der erfolgreichsten Teilnehmerin 2026. Längst hat sich Gose in Magdeburg, wo sie zusammen mit den Olympiasiegern Florian Wellbrock und Lukas Märtens trainiert, zu einer der weltbesten Freistilexpertinnen auf der langen Strecke entwickelt. Bei den Sommerspielen in Paris hatte sie über die 1500 Meter Bronze gewonnen.

Am Sonntagabend stand für Gose, die in ein paar Tagen schon wieder beim Freiwasser-Weltcup in Golfo Aranci gefordert ist, trotz der Erschöpfung noch ein Abendessen mit Angelina Köhler auf dem Programm – der führenden Delfin-Expertin des DSV.

„Wir sind ein Land mit über 80 Millionen Menschen. Davon der Schnellste zu sein, das macht schon was mit einem, und das darf man sich nicht kleinreden“: Lukas Märtens, deutscher Meister über 400 Meter Freistil. Andreas Gora/dpa

Köhler, Weltmeisterin von 2024 über 100 Meter Schmetterling und am Sonntag souveräne Siegerin auch über die halbe Distanz, lag dort in 25,61 Sekunden nur elf Hundertstel über ihrem deutschen Rekord, den sie eigentlich hatte brechen wollen. Warum also bei all den Titeln nicht auch mal die Entwicklung des deutschen Frauenschwimmens loben? „Wir sind ein tolles Trio. Anna, Isa und ich haben zusammen angefangen in der Jugendnationalmannschaft, und jetzt sind wir die drei Mädels, die da vorn alles rocken. Das ist schon sehr cool“, sagte Köhler.

Elendt, die seit Jahren in den USA lebt und trainiert, schwamm wie im Vorjahr auf allen Bruststrecken zum Titel und knackte nebenbei noch die fehlende EM-Norm über 200 Meter Brust.

Bei den Männern stand nicht nur der Weltmeister und Paris-Olympiasieger Märtens im Fokus. Der 24-Jährige schwamm in Berlin über seine Weltrekordstrecke 400 Meter Freistil in 3:41,76 Minuten die weltweit zweitschnellste Zeit in diesem Jahr. „Wir sind ein Land mit über 80 Millionen Menschen. Davon der Schnellste zu sein, das macht schon was mit einem, und das darf man sich nicht kleinreden“, sagte Märtens. Über 800 Meter Freistil musste er sich allerdings knapp dem WM-Zweiten Sven Schwarz (Waspo 98 Hannover) beugen, der auch über 1500 Meter nicht zu schlagen war. Der DSV blickt über seine so vielversprechenden langen Strecken nicht nur wegen dieses Duos in eine rosige Zukunft. Denn Johannes Liebmann, 19, der mit Märtens in Magdeburg trainiert, unterbot vor zwei Wochen in Stockholm Schwarz’ 1500-Meter-Europarekord. Bei der DM war Liebmann nicht am Start, wie auch Wellbrock, der beim Freiwasser-Weltcup auf Ibiza schwamm, dort aber enttäuschte.

Dafür durfte der „Posterboy“ des DSV, Melvin Imoudu (Potsdamer SV), in Berlin jubeln. Der 27-Jährige zierte nicht nur die Werbeplakate für die DM, sondern schlug über 50 Meter Brust auch in neuer deutscher Rekordzeit von 26,57 Sekunden als Erster an. Siebter wurde in diesem Rennen übrigens der sehbeeinträchtigte Para-Schwimmer Taliso Engel (1. FC Nürnberg) – eine beeindruckende Leistung.

Auf den 50-Meter-Strecken liegt Richtung Olympische Spiele 2028 ein besonderer Fokus, denn sie wurden für Los Angeles neu ins Programm genommen – und spielen daher auch bei den „Finals“ in Hannover Ende Juli eine wichtige Rolle.