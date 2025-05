Der deutsche Olympia-Schwimmer Ole Braunschweig wünscht sich einen besseren Umgang in der Gesellschaft mit ADHS. „Mir bedeutet das viel und ich hoffe, dass das in der Gesellschaft besser integriert wird“, sagte der 27-Jährige. Er selbst habe beispielsweise in der Schule mit seiner Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung zu kämpfen gehabt, „weil ich mich nicht konzentrieren konnte und auch schlechte Noten dadurch geschrieben habe“. Braunschweig ergänzte in Berlin: „Ich hoffe einfach, dass ADHSler heutzutage bessere Unterstützung bekommen, ob in der Schule oder von der Uni oder wo auch immer. Dass man auch als Arbeitgeber oder Lehrer guckt, was man machen kann mit denen, wenn sie unkonzentriert sind. Dass man nicht einfach sagt, die sind abgedreht oder hibbelig oder sonst was.“