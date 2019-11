Berlin (dpa) - Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und WM-Medaillengewinnerin Sarah Köhler haben bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Schwimmer ihre Ausnahmestellung demonstriert. Die 25-jährige Köhler schlug am Donnerstag in Berlin über 800 Meter nach 8:08,02 Minuten an und verbesserte ihren eigenen deutschen Rekord aus dem vergangenen Jahr um mehr als 2,5 Sekunden. "Während des Rennens hat es sich gar nicht mal so gut angefühlt", sagte Köhler nach ihrem Auftritt in der Hauptstadt.

Wellbrock gewann in 14:30,07 Minuten souverän, aber ohne zu glänzen über seine 1500-Meter-Paradestrecke. Der 22-Jährige, der wie Köhler direkt aus einem vierwöchigen Höhentrainingslager kommt, sieht die deutschen Titelkämpfe als Formcheck. Er gewann mit 1,17 Sekunden Vorsprung vor Sven Schwarz. Dritter wurde Ruwen Straub (14:34,05). "Ich denke, das ist in Ordnung", sagte er und freute sich für seine Freundin Köhler: "Das zeigt, dass wir im Trainingslager einiges richtig gemacht haben."

Köhler, Weltmeisterin mit der 4 x 1,25 Kilometer Freiwasserstaffel und Silbergewinnerin über 1500 Meter im Becken, siegte mit einem Vorsprung von fast neun Sekunden vor Celine Rieder (8:16,85). Dritte wurde die Meisterin von 2018, Isabel Gose, in 8:17,18 Minuten.