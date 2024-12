Würzburg bleibt überraschend auch über das Jahr 2024 hinaus Bundesstützpunkt im Freiwasserschwimmen. Das bestätigt das für Sportförderung zuständige Bundesinnenministerium der ARD. Der SV Würzburg 05 wird also weiterhin jährlich rund 90 000 Euro aus Steuermitteln erhalten. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) begründet die Entscheidung für Würzburg mit „Förderparametern“ sowie „Kapazitätsmangel“ in Magdeburg. Die Stadt in Sachsen-Anhalt, in der Bundestrainer Bernd Berkhahn unter anderem die Olympiasieger Lukas Märtens und Florian Wellbrock trainiert, galt nach SZ-Informationen neben München als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge. Der Standort Würzburg war in Verruf geraten, als der langjährige Stützpunkttrainer Stefan Lurz wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.