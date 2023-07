Er fliegt und fliegt und fliegt: Manuel Halbisch bei der WM in Fukuoka.

Manuel Halbisch ist der erste männliche deutsche WM-Teilnehmer in der Disziplin High Diving. In Fukuoka springt er aus 27 Metern Höhe in einen kleinen Meerwasser-Pool. Vor vier Jahren ging das mal gewaltig schief. Ein Gespräch über Angst - und Schmerzen.