Katie Ledecky kam am späten Samstagabend mitten durch den Presseraum, sie grüßte freundlich lächelnd. Und kurze Zeit später, nach einem der wohl größten Wettkämpfe ihrer Karriere, wirkte die 28-jährige US-Amerikanerin so wie immer: Wie die nette Nachbarin, die vorbeikommt, um einem vor ihrem Urlaub noch schnell den Hausschlüssel fürs Blumengießen zu überreichen. So unprätentiös wie Ledecky ist wohl keine andere Schwimmerin auf ihrem Niveau. Wobei, was heißt auf ihrem Niveau? Es gibt ja keine, die ihr das Wasser reichen kann. Frage an sie: War das das beste 800-Meter-Rennen der Geschichte? Antwort: „Das müsst ihr beurteilen. Aber mit solchen Ergebnissen werden Langstreckenrennen noch an Bedeutung gewinnen. Und es ist wirklich aufregend, dabei zu sein.“