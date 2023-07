Deutsche Wasserspringer überraschen in Fukuoka.

Die deutschen Wasserspringer haben bei der Schwimm-WM in Fukuoka im achten Anlauf ihre erste Medaille gewonnen. Im Teamwettbewerb sprangen Lena Hentschel, Christina Wassen, Timo Barthel und Moritz Wesemann mit 432,15 Punkten auf den dritten Rang, hinter China und Mexiko. Zur Halbzeit hatten sie auf dem zweiten Platz gelegen. "Es war eine Riesenreaktion des Teams. Das freut mich sehr, gerade nach dem, was wir in den letzten Tagen einstecken mussten", sagte Bundestrainer Christoph Bohm: "Alle vier sind auf Angriff gegangen und haben schöne Sprünge gezeigt, keine Fehler gemacht." Die Olympiadritte Hentschel und Europameister Wesemann überzeugten vom 3-m-Brett. Synchron-Europameisterin Wassen und der letztjährige WM-Dritte Barthel rutschten nach ihren Einzelsprüngen vom Turm auf den dritten Platz ab, retteten sich aber im Synchron-Durchgang mit sechs Zählern Vorsprung aufs Podest. Zuvor hatte der DSV mit zwei sechsten, zwei neunten und drei zehnten Plätzen eine enttäuschende WM-Bilanz erlebt.