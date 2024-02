Angelina Köhler hat zu Beginn der Beckenwettkämpfe bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar einen deutschen Rekord aufgestellt. Die 23-Jährige schlug im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling am Sonntag nach 56,41 Sekunden an und war damit 37 Hundertstelsekunden schneller als bei ihrer eigenen Bestmarke im Vorjahr in Berlin. Als Schnellste der Vorläufe erreichte sie das Halbfinale am Abend. "Ich wusste, dass es schnell gehen kann. Aber so schnell, das ist schon krass", sagte Köhler. Die Berlinerin will sich nun für das Finale am Montag qualifizieren und sich dort ihren Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris sichern.