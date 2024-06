Am Samstagabend, kurz bevor in Belgrad mehrere Gewitter die Schwimm-EM unterbrachen, polierte die deutsche Mannschaft ihre ohnehin sehr ansehnliche Bilanz noch ein wenig auf. Noel de Geus von Eintracht Hildesheim schlug über 50 Meter Brust in 26,93 Sekunden als Zweiter an, nur eine Hundertstelsekunde hinter dem Türken Emre Sakci. Und das in seinem ersten Wettkampf für die Nationalmannschaft. Noel wer?

„Ich habe in diesem Jahr mit meinen Trainern viel am Feinschliff, an vielen kleinen Details gearbeitet, und das zahlt sich jetzt offenbar aus“, sagte de Geus, der seit zwei Jahren in Florida trainiert und Maschinenbau studiert, noch etwas ungläubig. Am selben Tag hatte die deutsche Mixed-Staffel über 4 x 200 Meter Freistil Bronze gewonnen. Auch ihre Namen werden nun erst von einer breiteren Öffentlichkeit entdeckt: Danny Schmidt, Philipp Peschke, Nicole Maier und Leonie Kullmann.

Detailansicht öffnen Olympia im Visier: Melvin Imoudu, Europameister über 100 Meter Brust. (Foto: Darko Bandic/dpa)

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat eher seine zweite Reihe nach Serbien geschickt, einen Perspektivkader, der sich mit internationaler Konkurrenz maß, die ebenfalls eher im Schatten der Besten steht. Weil die Olympischen Spiele bereits in einem Monat beginnen, haben die meisten Szenegrößen einen Bogen um diese EM gemacht, die nicht so recht in ihren Trainingsplan passt. Das gilt auch für deutsche Medaillenhoffnungen wie Florian Wellbrock, Lukas Märtens, Angelina Köhler oder Isabel Gose; viele bereiteten sich parallel im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada auf Paris vor. Bei einem Abstecher nach Rom, wo am Wochenende die renommierte Sette Colli Trophy ausgetragen wurde, gewannen Märtens und Wellbrock über 800 und 1500 Meter Freistil. Mit ihren Zeiten wären sie in Belgrad Europameister geworden.

Detailansicht öffnen Premiere im Wasser: Das deutsche Synchronschwimmteam gewinnt den ersten Titel in 50 Jahren EM-Geschichte. (Foto: Darko Bandic/dpa)

Der DSV kann die EM gut einordnen, zugleich darf er sich über Platz sieben im Medaillenspiegel freuen, mit viermal Gold, siebenmal Silber und fünfmal Bronze über alle Sparten hinweg. Im Freiwasserschwimmen hatte Weltmeisterin und Olympia-Mitfavoritin Leonie Beck, die wohl prominenteste DSV-Athletin in Belgrad, zweimal Gold gewonnen. Im Becken wurde Melvin Imoudu über 100 Meter Brust in 58,84 Sekunden Europameister. Dem deutschen Synchronschwimmteam gelang überdies beim Titelgewinn eine Premiere in der 50-jährigen EM-Geschichte. Zuvor überraschte Klara Bleyer (Freie Schwimmer Bochum) ebenfalls mit zweimal Silber im Solo. Und auch die Wasserspringer stiegen mit einmal Silber und zweimal Bronze aufs Treppchen.

Im Becken wiederum überzeugte neben Imoudu und de Geus vor allem Nicole Maier. Für die 24-Jährige, die wie de Geus in den USA studiert, war es der erste große internationale Wettkampf. Prompt gewann sie über 200 Meter Freistil Bronze – und erreichte zwei weitere dritte Plätze mit der Mixed-Staffel. „Ein durchaus positives Fazit“, zog DSV-Delegationsleiter Hannes Vitense, „auch unsere Olympiastarter haben allesamt einen guten Eindruck hinterlassen.“

Debatten über die Wasserqualität in Paris

Neben Imodous EM-Gold und jenem der Synchronschwimmerinnen stach aber vor allem Leonie Becks Sieg im Freiwasser aus der deutschen Bilanz heraus. Beck hatte im 27 Grad warmen Savasee ihr Zehnkilometer-Rennen gerade mal eine Zehntelsekunde vor der Italienerin Barbara Pozzobon gewonnen. In Abwesenheit ihrer großen Konkurrentin, der niederländischen Titelverteidigerin Sharon van Rouwendaal, wurde Beck einen Tag später auch über die nichtolympische Fünfkilometer-Distanz Europameisterin – diesmal hatte sie 1,2 Sekunden Vorsprung.

Was aber auch nachklang, neben ihrem Jubel über das hart erkämpfte Gold, war ihre Kritik am olympischen Freiwasser-Wettbewerb, der in der Seine stattfinden soll. „Es ist schwierig, wenn sie keinen Plan B haben, sondern zu 100 Prozent daran festhalten, in der Seine zu schwimmen, auch wenn die Wasserqualität so schlecht ist, dass man die Gesundheit der Athleten riskiert“, hatte Beck noch vor dem EM-Start gesagt. Stattdessen solle lieber „auf der Ruderregattastrecke oder in einem See“ geschwommen werden. „Ich denke, dass der mediale Druck jetzt auch zunimmt, weil die Leute sagen, die Seine ist die Toilette von Paris.“

Detailansicht öffnen Seht her, ich bin wieder Nummer eins: Leonie Beck gewinnt ihre EM-Rennen in Belgrad im Savasee über fünf und zehn Kilometer im Freiwasser jeweils knapp. (Foto: Marko Drobnjakovic/dpa)

Weit mehr als eine Milliarde Euro waren investiert worden, um den Fluss, in dem das Baden seit hundert Jahren wegen Pestiziden, Abfall und Fäkalien verboten ist, zu säubern – samt großem Rückhaltebecken. Hausboote, die bislang ihre Abwässer direkt in den Fluss geleitet haben, werden ans Klärsystem angeschlossen. Doch der Erfolg der Maßnahmen ist bislang überschaubar: Immer wieder werden Testwettkämpfe abgesagt – und wenn sie stattfanden, klagten Sportler im Anschluss mitunter über Übelkeit und Infektionen. Der Plan von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, gemeinsam am 23. Juni öffentlichkeitswirksam in der Seine zu schwimmen: verschoben auf den Juli.

Die Organisatoren halten dennoch weiterhin daran fest, Triathleten und Freiwasserschwimmer in die Seine zu bitten. „Man muss sich den Bedingungen stellen, wir haben da keine größeren Bedenken“, sagte DSV-Delegationsleiter Vitense noch am Montag, nachdem die deutsche Mannschaft in der Nacht um 3:15 Uhr in der Nacht zum Belgrader Flughafen aufgebrochen war. Mit so vielen EM-Medaillen im Gepäck begegnet man dieser Frage offenbar etwas entspannter.