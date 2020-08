Einen Spieltag vor Saisonende haben sich die Young Boys Bern ihren dritten Titel nacheinander in der Schweiz gesichert, nun peilen sie die Einstellung ihres Rekords von vier Titeln in Serie an. Mit einem 1:0 beim FC Sion am vorletzten Spieltag haben sie fünf Punkte Vorsprung auf den Verfolger FC St. Gallen, dem ein 6:0 bei Neuchatel Xamax gelang. Der dritte Meisterschaftsgewinn in Serie fiel den Young Boys Bern aber schwerer als in den Vorjahren. In der Vorsaison sammelte das Team 91 Punkte und hatte 20 Zähler Vorsprung vor dem FC Basel.