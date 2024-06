Vielleicht hat ein Rotwein in Leverkusen geholfen, die Geschichte für den Schweizer Fußball zum Guten zu wenden. Es war Ende Februar, der Erzählung nach, der Abend vor dem 2:1-Sieg im Bundesligaspiel des späteren deutschen Meisters Bayer 04 gegen Mainz 05, als der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin seinen Kapitän Granit Xhaka im Rheinland besuchte. „Wir haben viel miteinander geredet. Am nächsten Tag schoss Xhaka für Leverkusen sein erstes Tor. Daraufhin lud er mich nochmals zum Nachtessen ein – zudem wollte er wissen, welchen Rotwein wir bestellt hatten“, so hat es Yakin im März in einem gemeinsamen Interview mit Xhaka fürs Schweizer Fernsehen erzählt. Beide grinsten. Und Xhaka ergänzte, dass er seinem Trainer ein Versprechen gegeben habe: „Wir wollen miteinander eine gute EM spielen.“