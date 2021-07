Der Schweizer Steven Zuber, in Frankfurt zuletzt eine Randerscheinung, hat sich bei der EM auf der Außenbahn zum Top-Vorlagengeber gemausert. Gegen Spanien könnte er zum alleinigen Rekordhalter avancieren.

Von Ulrich Hartmann, St. Petersburg/München

Entweder-oder-Interviews sind der Renner in den Klubmedien der Fußball-Bundesliga. Der Schweizer Steven Zuber von Eintracht Frankfurt musste sich unter anderem so entscheiden: Zürich oder Frankfurt? Schweizer Käse oder Schweizer Schoggi? Tor erzielen oder Tor vorbereiten? Seine Wahl fiel auf Zürich, Schokolade und das selbst erzielte Tor.

Das Leben folgt keinem Entweder-oder-Schema. Der Zürich-Fan Zuber lebt in Frankfurt, vermeidet Kontakt mit Handkäs' (egal ob mit oder ohne Musik) und ist bei der Europameisterschaft zurzeit der beste Torvorbereiter. Er hat noch kein Tor selbst erzielt, aber schon vier aufgelegt.

Mehr als vier Torvorlagen sind bei einer EM noch nie einem Spieler gelungen. Sollte Zuber im Viertelfinale gegen Spanien noch ein weiteres Tor vorbereiten, dann wäre er der alleinige Rekordhalter. Das wäre eine wunderbare Pointe ausgangs einer Saison, die dem 29-Jährigen in Frankfurt Kopfzerbrechen bereitet hat.

In der Bundesliga-Rückrunde hat Zuber nur 131 Minuten gespielt

Zuber hat eine bescheidene Bundesliga-Saison hinter sich. In der Rückrunde hat er nur 131 Minuten gespielt, aufgeteilt auf elf Einsätze. Er hat in der gesamten Spielzeit nur 20 Mal auf dem Feld gestanden, hat keine einzige Partie über die volle Zeit absolviert, war bloß sechs Mal in der Startelf und hat nur drei Tore vorbereitet.

An solch einem Fußballer besteht international gewiss nur mäßiges Interesse. Den gleichnamigen Schweizer Nationalspieler hingegen, der beim 3:1-Sieg gegen die Türkei alle drei Treffer vorbereitet hat sowie beim darauffolgenden Sensationssieg gegen Frankreich auch die 1:0-Führung, den dürften jetzt viele Topklubs interessant finden.

Der gebürtige Winterthurer ist einer von ziemlich vielen Fünferketten-Außenverteidigern, die gerade reüssieren. Die Fünferkette ist bei der EM eine beliebte Abwehrformation, weil drei Innenverteidiger eine bessere Absicherung bedeuten als nur zwei und weil die Außenverteidiger zugleich als Flügelstürmer fungieren. Zuber führt eine EM-Außenverteidiger-Scorerliste mit seinen vier Assists und entsprechenden vier Scorerpunkten an. Dahinter kommen mit drei Scorerpunkten der Niederländer Denzel Dumfries und der Belgier Thorgan Hazard (je zwei Treffer) sowie der Deutsche Robin Gosens und der Belgier Thomas Meunier (je ein Treffer). Mit zwei Scorerpunkten folgen der Däne Joakim Maehle (zwei Treffer), der Ukraine Aleksander Sintschenko (ein Treffer) und der Münchner Joshua Kimmich (wie Zuber kein Treffer).

In Frankfurt haben sie nicht so viel mit ihm anfangen können - er kam nicht an Kostic vorbei

Torgefährliche Außenverteidiger werden händeringend gesucht. Zuber ist mit seiner zwölfjährigen internationalen Profi-Erfahrung bei Grasshoppers Zürich, ZSKA Moskau, der TSG Hoffenheim, dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ein besonders interessanter Spieler. In Frankfurt aber haben sie bis jetzt nicht so viel mit ihm anfangen können. Dort ist er auf der linken Außenbahn nicht an Filip Kostic vorbeigekommen. Der Serbe hat 30 Spiele bestritten, vier Tore geschossen und 17 vorbereitet. Damit war er in der Bundesliga zweitbester Vorlagengeber hinter dem Münchner Thomas Müller. Die Serben sind bei der EM nicht dabei. Sie verloren ihr Playoff im Elfmeterschießen gegen Schottland.

Warum Zuber bei der Eintracht so wenig gespielt hat, wollte die Neue Zürcher Zeitung vom Frankfurter Trainer Adi Hütter wissen, der an diesem Freitag als neuer Coach bei Borussia Mönchengladbach vorgestellt wird. Hütter erklärte, dass Zuber "mit Filip Kostic starke Konkurrenz auf seiner Position hatte". Deshalb ist Zuber bisweilen ins linke Mittelfeld gerückt, wo er sich aber nicht so wohl fühlt wie außen. "Im Training war er fast immer der Beste", lobte Hütter Zubers Arbeitsmentalität, "aber im Spiel war er wie ein umgekehrter Handschuh."

In die Schweizer Formation passt Zuber ziemlich perfekt, wobei er im ersten Gruppenspiel gegen Wales (1:1) überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist und im zweiten gegen Italien (0:3) erst eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt wurde. Seine vier Assists hat er also binnen gerade mal 164 Minuten Einsatz in den Spielen gegen die Türkei und Frankreich gemacht.

Der historische fünfte Assist wird schwer gegen starke Spanier. In einem Halbfinale war die Schweiz noch nie. Tor vorbereiten oder selbst erzielen gegen Spanien? Belgien oder Italien als Halbfinal-Gegner? Den EM-Pokal küssen oder daraus trinken? Das Entweder-oder wird für Zuber jetzt erst richtig interessant.