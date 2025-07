Das Ende einer Hitzewelle, auch das kann zu einem sehr ungelegenen Zeitpunkt kommen. Am Sonntagabend schob sich eine Regenfront über weite Teile der Schweiz, nach Wochen brütender Hitze, was dazu führte, dass man zwischen Zürich, Basel und Genf ein wenig Tapferkeit benötigte, um der Frauen-Nationalmannschaft beim Heim-Turnier beizustehen. Trotz des Wetterumbruchs fand ein rekordverdächtiger Fanmarsch mit knapp 14 000 Anhängern den Weg ins Berner Stadion, der Dresscode waren nun aber Regenmäntel und Multifunktionsjacken, wie in der Fanzone nahe dem Zürcher Hauptbahnhof. Schutz konnte man hier passenderweise unter dem Vordach des Röschti-Standes finden – und an der Unsicherheit teilhaben, die die Fußballnation verspürte, während ihre Nati gegen Island spielte. Zumindest 76 Spielminuten lang.

14 Minuten vor Schluss nämlich wurde das zwischen Sehnsucht und Ungeduld wankende Publikum erlöst – sozusagen durch die Mitte. Ein Ballgewinn, ein Umschaltmoment, ein hervorragender Direktpass und ein erfolgreicher Torschuss von Geraldine Reuteler, so die Kurzbeschreibung dieses fußballerischen Erweckungserlebnisses. Auf den Rängen im Stadion und auch überall im Land waren plötzlich Emotionen zu spüren, die fast ein wenig untypisch wirkten für dieses sonst so bedächtige Volk. Die schwedische Nationaltrainerin Pia Sundhage formulierte es pointiert: „Ich wusste gar nicht, dass Schweizer so feiern können.“

Sie können. Das 2:0 gegen Island hält nicht nur die Schweizerinnen im Turnier, sondern auch die Stimmung hoch. Norwegen hatte sich am frühen Abend mit dem zweiten Sieg bereits für das Viertelfinale qualifiziert, die Schweizerinnen spielen nun in Gruppe A am Mittwoch gegen Finnland ums Weiterkommen. Vor allem aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, haben sie ihre Heldinnen gefunden.

Die Skepsis gegenüber der Nati weicht der Erwartung, was dieses junge Team wohl noch zu leisten vermag

Die Vorlage zum 1:0 etwa, sie kam nicht von irgendwem, sondern von Sydney Schertenleib. Die 18-Jährige wechselte vor einem Jahr aus ihrer Heimat Zürich zum FC Barcelona, in der Schweizer Liga hatte sie bereits mit 15 Jahren ihr Debüt gegeben. Dass sie inzwischen in Interviews berichtet, der Ballon d'Or sei eines fernen Tages ihr Ziel, ist nicht allzu überraschend: Schertenleib ist seit ihrer Jugend eine dominante Spielerin, groß gewachsen und technisch versiert, ein wahres Wunderkind, nun auch auf der EM-Bühne.

Sie ist aber vor allem nicht allein: Die Schweizerinnen haben sich zwei Jahre nach einem frustrierend deutlichen WM-Aus gegen Spanien, das seinerzeit Nationaltrainerin Inka Grings den Job kostete, tatsächlich neu erfunden. Spielerinnen wie Iman Beney, 18, die zur neuen Saison bei Manchester City spielen wird, Leila Wandeler, 19, die bei Olympique Lyon unter Vertrag steht, oder Smilla Vallotto, 21, vom VfL Wolfsburg zeugen vom Potenzial des Teams. Regie führt Lia Wälti vom FC Arsenal, die zu den besten Sechserinnen Europas zählt. Wälti war es auch, die vor Reutelers Treffer den Ball eroberte.

Grande Dame unter den Trainerinnen: Pia Sundhage, 65, gewann als Spielerin 1984 die erste EM der Geschichte, nun soll sie die Schweiz zum Erfolg führen. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Auch weil das Talent der Schweizer Elf nicht mehr wegzudiskutieren ist, war die Kritik an der Altmeisterin Sundhage zuletzt noch einmal lauter geworden. Die 65-jährige Schwedin, die als Spielerin 1984 den ersten EM-Titel in der Geschichte des Frauenfußballs gewann, mag so etwas wie die Grande Dame unter den Trainerinnen sein – ihre bisweilen harten Methoden wurden zuletzt immer wieder infrage gestellt, bis zum Sonntag. Da bekam auch Sundhage Lob, für ihre erneut hervorragend eingestellten Schweizerinnen, die zudem mit dem Glück auf ihrer Seite spielten: Zweimal traf Island die Latte, das 2:0-Endergebnis dank eines Treffers von Alayah Pilgrim in der 90. Minute war dennoch verdient.

Es hat sich etwas verändert in der sportbegeisterten Schweiz an diesem Sonntagabend, an dem auch die Letzten die Skepsis gegenüber der Frauen-Nati abgelegt haben dürften, euphorischer wirkt das alles nun. Bleibt die Frage nach dem nächsten Schritt, ein Viertelfinale hat die Schweiz bei einer EM noch nie erreicht: „Fantastisch“ wäre das, sagte Sundhage: „Nicht nur für uns, sondern für das ganze Land, denn die Entwicklung des Frauenfußballs hier ist nicht zu stoppen.“