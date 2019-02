23. Februar 2019, 22:17 Uhr Schweiz Arbeiten am Zerfall

Der Rekordmeister Grass­hoppers Zürich ist als Tabellen­letzter akut vom Abstieg bedroht. Die Sehnsucht nach einem radikalen Neu­an­fang ist groß. Das aber geht beim Traditionsklub nicht - und darum ist die Lage so dramatisch.

Von Thomas Schifferle, Zürich

Wer wissen will, wie sehr der Schweizer Traditionsklub Grasshoppers Zürich in dieser Saison ins Schlingern geraten ist, der sollte sich nur einmal eine Umfrage der beiden Internetportale tagesanzeiger.ch und 20min.ch ansehen. Die Schweizer Journalisten wollten dabei am Donnerstag herausfinden, wer denn in der aktuellen Krise das größte Problem sei: der Trainer, der Sportchef, der CEO oder der Präsident des Vereins. Mehr als 4600 Personen machten innerhalb kürzester Zeit mit, das sind fast so viele, wie am vergangenen Sonntag beim 0:1 des Tabellenletzten Grasshoppers Zürich gegen den Vorletzten Neuchatel Xamax zusahen. "Alle müssen weg!", forderten 47 Prozent der Teilnehmer.

Es drückt aus, wie sehr der Schweizer Rekordmeister in diesen Tagen an seinem Zerfall arbeitet. Dabei ist es ja nicht so, dass er in diesem Jahrzehnt zum ersten Mal schlecht aussieht. 2010 ging er als Tabellenletzter in die Winterpause, und eine Saison später rettete er sich als Achter unter den zehn Teams gerade noch, später war er sogar mal Neunter.

An diesem Sonntag nun spielt der Klub in Thun. Das kleine Thun hat doppelt so viele Punkte gewonnen und doppelt so viele Tore erzielt - und das bei einem Budget, das mit 10 Millionen Franken halb so groß ist wie das der Zürcher. Deren deutscher Trainer Thorsten Fink sagt nun: "Von uns erwartet jeder, dass wir verlieren."

Trainer Thorsten Fink als Sinnbild des Niedergangs

Seit dem 23. April 2018 ist Fink bei GC. Er kam als einer, der aus seiner Zeit als Spieler bei Bayern München und als Trainer beim FC Basel vor allem das Siegen gewohnt war. Und der, auch das ist Teil der Wahrheit, gar nicht nach Zürich wollte. Weil aus seinem Wunsch, wieder Basel zu trainieren, nichts wurde, nahm er halt das andere Angebot an, das gerade vorlag. Das der Grasshoppers.

In Zürich ist Fink nun zum Verlierer geworden. 17 Niederlagen in 26 Meisterschaftsspielen, dazu kommt das blamable Aus im Pokal gegen das drittklassige Nyon. Allein acht der letzten zehn Spiele gingen verloren. Normalerweise ist ein Trainer mit einer solch erschreckenden Bilanz nicht mehr zu halten. Doch was ist in diesen Tagen schon noch normal bei den Grasshoppers? Und was könnte die Lösung sein? Sollten tatsächlich "alle weg"?

Es klingt nach einem vernünftigen Weg, um den in seinen Grundfesten erschütterten Verein neu aufbauen zu können. Aber so einfach ist das nicht. Es ist viel komplizierter. Und darum ist es so dramatisch für den Verein.

"Als Firmenführer ist er total überfordert", sagt der Sponsor über den Präsidenten

Dieser Verein war, selbst zu stolzen und noblen Zeiten, schon immer defizitär. Allein 2002/03 betrug das Loch 18,1 Millionen Franken, und das bei Ausgaben von 27,1 Millionen. Das war nicht weiter entscheidend, weil die Eigentümer, die früheren Wirtschaftsführer Rainer E. Gut und Fritz Gerber, dafür geradestanden. Vor allem fragte keiner weiter danach, weil die Saison mit dem 27. Meistertitel endete. Seit 2003 haben die Grasshoppers aber nun keine Meisterschaft mehr gewonnen.

Seit 2014 ist nun Stephan Anliker Präsident, ein Architekt, der die Netzwerke des Vereins über die Jahre genutzt hat, um sich in Zürich ein rentables Standbein aufzubauen. Das Bemühen, die Arbeit als Präsident gut machen zu wollen, ist ihm nicht abzusprechen, er hat über seine Firma Ducksch Anliker schon viele Millionen gegeben. "Er ist kein böser Mann", sagt Reinhard Fromm, der Trikotsponsor. Bevor er anfügt: "Aber als Firmenführer ist er total überfordert. Er kann keine Firma managen."

Was das mit Anliker macht, ist offen. Drei, vielleicht vier Millionen Franken muss er jetzt zuschießen, um den Betrieb zu finanzieren. Das macht er. Und weil er das macht und ihm der Klub fast zur Hälfte gehört, kann ihn keiner rauswerfen. Anliker ist sein eigener Chef. Und weit und breit ist kein ernsthafter Investor in Sicht, der ihn ablösen könnte.

Und der CEO Manuel Huber macht Urlaub

Fromms Tirade gilt nicht nur Anliker, sie beginnt bei Manuel Huber. Dass der CEO des Klubs mitten in der großen Krise Urlaub in der Karibik macht, findet er "grauenhaft". Die Lage ist für ihn so desolat, dass er auch sagt: "Solange das Aktionariat und das Management so aufgestellt sind, bin ich nicht mehr dabei." Fromm zieht sich im Sommer als Sponsor zurück.

Weitere 500 000 Franken pro Jahr entgehen dem Verein so im Minimum. Huber wurde von Anliker an dem Tag zum CEO befördert, als er Präsident wurde. Sein Leistungsnachweis ist darum so gut wie der seines Chefs: miserabel. Die Reihe seiner Fehltransfers ist lang geworden über die Jahre. Und als er für den Verwaltungsrat einmal ein Sparkonzept erstellen sollte, kam er auf einen Betrag von 67 000 Franken. Fromm sagt: "Er redet viel und liefert wenig."

Huber wurde im Frühjahr 2017 von Mathias Walther als Sportchef entlastet. Fink war dessen Wunschtrainer. Nur besser ist es deshalb nicht geworden in Zürich. 28 Spieler sind unter Walther gekommen, zuletzt auch zwei umstrittene aus der Bundesliga: der Brasilianer Caiuby, der zuvor unter anderem seinen Winterurlaub eigenmächtig verlängerte, aus Augsburg und Yoric Ravet aus Freiburg, der pro Monat 26 000 Euro netto forderte, um zu wechseln. Reinhard Fromm sagt zu den Zugängen: "Wenn es in einer Firma oben nicht stimmt, geht das nach unten durch."